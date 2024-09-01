Джордж Расселл: «Все решилось на первом круге. Хотя не думаю, что «Мерседес» смог бы угнаться за «Макларенами»

Расселл высказался о выступлении на Гран-при Италии.

Пилот «Мерседеса » признал, что неправильно оценил ситуацию в начале заезда, что привело к повреждению переднего антикрыла и серьезной потере темпа.

«В основном для меня все решилось на первом круге. Я неправильно оценил ситуацию. Оскар очень резко перекрестил траекторию и затормозил раньше, чем я ожидал.

Когда я среагировал и ударил по тормозам, все колеса на машине просто заблокировались. И мне пришлось пытаться увернуться от столкновения. Некоторые повреждения болида я получил, как мне кажется, уже в следующем повороте, в борьбе с Ферстаппеном. Кто знает, как бы развернулись события, если бы не это.

Хотя я не думаю, что мы смогли бы угнаться за «Макларенами». Да и Шарль Леклер был слишком быстр.

В любом случае, в «Феррари» впечатляюще провели гонку. Мы общались с ребятами из «Феррари» в воскресенье утром в Зандворте – они казались потерянными и не понимали, что происходит, а потом «Феррари» финишировала на подиуме, а здесь они вообще выиграли.

«Ред Булл» очень сильно потерял в скорости. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит в «Формуле-1»…

Кто на самом деле быстр, а кто нет, никто не понимает что происходит на самом деле. Нам же нужно продолжать работать, улучшать машину. Пока «Макларен» определенно впереди», – рассказал Расселл .

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?