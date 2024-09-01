Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться – и при этом не хотим испортить друг другу гонку»

Норрис высказался о борьбе с напарником.

Пилот «Макларена » отметил, что ему с Оскаром Пиастри разрешено бороться друг с другом в рамках правил.

На предстоящем Гран-при Италии Норрис будет стартовать с поула, а его напарник – со второй позиции.

При этом в общем зачете шансы Норриса догнать Макса Ферстаппена заметно выше, чем у Пиастри.

«Сегодняшняя гонка не отличается от других. Она не значит для нас больше, чем другие. Это еще одна гонка, в которой нам нужно заработать как можно больше очков. Если Макс оказался довольно далеко позади – это просто хороший бонус. Но это ничего не меняет, мы будем придерживаться изначального плана.

Что касается командой тактики – то все хорошо, мы все обсудили. Мы всем довольны и хотим как можно большего добиться в Кубке конструкторов.

Мы с Оскаром можем бороться друг с другом. И да, разумеется, при этом мы не хотим испортить гонку друг другу. В интересах гонки мы должны помогать друг другу и не терять время», – рассказал Норрис.

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