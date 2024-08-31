«Мерседес» подтвердил мегасменщика Хэмилтона! 18 лет, разбил болид на втором круге домашнего ГП

Неужели просчитались?

18-летний Андреа Кими Антонелли в 2025 году заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»!

Одна из лучших команд в истории «Ф-1» объявила о контракте с итальянцем в дни проведения его домашнего Гран-при, на следующий день после короткого дебюта Кими за рулем современного болида W15.

Перед стартом тренировки в головах боссов «Мерседеса», похоже, сложилась великая пиар-история:

мегаталантливый пилот, каких не видел мир со времени появления Макса Ферстаппена, демонстрирует перед родными трибунами феноменальную скорость;

журналисты восхищенно называют парня главным будущим «Ф-1»;

счастливый шеф коллектива Тото Вольфф радостно перед телекамерами официально подтверждает замену Хэмилтона на Антонелли уже в следующем году.

Сразу после начала практики Кими рванул на трассу и под одобрительные возгласы телекомментаторов начал бешено прибавлять в скорости. Не прошло и 10 минут, как случилось это:

По словам руководителя «Мерседеса» Тото Вольффа, сила удара составила 45G , а сам пилот рассказывал о 52G.

«Кими, все хорошо, все хорошо, Кими», – успокаивал Тото своего протеже.

В боксах тоже сплошная поддержка:

А ведь до этого Антонелли показывал мегакруг:

Что же случилось? Неужели «Мерседес» переоценил юниора?

Условия обновленной трассы + юношеский пыл = авария Антонелли

Авария Кими многих удивила: на первый взгляд она произошла на пустом месте, но на деле это просто следствие двух факторов.

Во-первых, в Монце обновленный асфальт, который значительно повлиял на работу шин – вот что об этом говорил их производитель «Пирелли»:

«Как это обычно бывает в случае с новым покрытием, нынешний асфальт более гладкий, чем предыдущий, и имеет более темный цвет. Более темная поверхность будет сильнее нагреваться на солнце, ее температура может превысить 50 градусов. […]

Стабильность при торможении и сцепление на выходе из двух шикан могут стать ключевыми факторами в квалификационном и гоночном темпе. Боковые нагрузки в быстрых поворотах, таких как «Курва Гранде» и «Параболика» (где как раз улетел Антонелли – Спортс’‘), также являются важными элементами».

Вот и получается, что Кими выехал на почти полностью новый асфальт (это первая практика «Ф-1» – до нее здесь всего пару часов катались младшие серии; все равно что выехать на лед) на не обкатанном самом мягком комплекте, который еще и подвергся мощным перегрузкам.

Посмотрите еще раз круг Антонелли: он атаковал так, словно боролся за поул. После сессии выяснилось , что его средняя скорость в повороте «Лесмо» достигла 184 км/ч – на 7 км/ч быстрее, чем у лучшего круга всей сессии, который поставил Макс Ферстаппен. А в шикане Аскари юниор «Мерседеса» превзошел Ферстаппена уже на 14 км/ч (190 против 176)!

Эти показатели остались непревзойденными за всю практику. Впечатляет, да? Вот только вся проблема как раз в таком темпе. Антонелли серьезно перегрел «софт» и после выхода из шиканы Аскари вошел в «Параболику» практически без заднего сцепления.

И вдобавок к этому Кими даже не думал сбрасывать скорость: она превосходила показатель первого круга на 20-30 км/ч. Ближе к апексу мягкие шины не выдержали таких перегрузок, и заднюю часть машины просто сорвало.

Если посмотреть на телеметрию, то можно увидеть, насколько резко Антонелли ударил по тормозам (второй график снизу) – причем два раза подряд. Третья попытка была от отчаяния.

По данным The Race, он затормозил на 30 метров позже, чем сделал это во время первой попытки в сессии.

«Ну и день. Первая практика – увы, она закончилась довольно быстро из-за аварии. Довольно серьезный удар, около 52G.

Я очень извиняюсь перед командой и Джорджем за то, что добавил им работы. Это моя ошибка, я просто слишком сильно атаковал для таких условий. Нужно было ускоряться постепенно. Но, безусловно, я извлек урок для следующего раза.

Я по-настоящему благодарен команде за этот шанс. Все равно было здорово увидеть тифози и проехать первые круги со всеми гонщиками», – сказал Кими после сессии.

В «Мерседесе» тоже не унывают, но теперь приходится отбиваться от очередной атаки со стороны прессы.

На Антонелли оказалось слишком много давления. «Мерседес» перестарался – теперь оправдывается

«Это последнее, что нужно команде. Данные не получены, машина повреждена, как и его уверенность.

«Мерседес» хотел представить его как звезду будущего. Он сразу же атаковал очень и очень жестко. Как раз перед этим он показал фиолетовый второй сектор, на мгновение опередив Льюиса [Хэмилтона], и ожидал слишком многого слишком скоро. Не хватило сцепления для той скорости, которую он сохранил. Очень жаль.

Я восхищаюсь его уверенностью, однако надо было действовать несколько осторожнее», – заявил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл.

«Ну, давление было большое: домашняя трасса, первый раз в машине «Формулы-1». Возможно, слишком большое», – сказал консультант «Ред Булл» Гельмут Марко.

В самом «Мерседесе» стараются сместить акцент на позитивные моменты – к примеру, на то, что у Антонелли все-таки есть скорость.

«Досадно, что так вышло, но Антонелли атаковал с первого же круга – это приятно видеть. И все это в любом случае для него часть обучения. Мы должны обеспечить Антонелли высокий уровень поддержки, и именно это он и будет получать. Так что случившееся ничего не меняет, все это часть процесса обучения для молодого гонщика.

Теперь главной задачей для него будет сосредоточиться на предстоящей квалификации «Формулы-2» и показать там свой максимум (Антонелли стал шестым – Спортс»)», – говорил директор «серебряных» по коммуникациям Брэдли Лорд.

Самый интересный комментарий, очевидно, дал Тото Вольфф:

«Именно команда принимает решение о том, нанимать пилота или нет и кто поедет в первой практике, а кто – нет. Мы полностью осознаем свои решения, осознаем произошедшее, чего ожидать и как справляться с ожиданиями.

Очевидно, было трудно справиться со всем, что свалилось на него в Монце. Это ли причина, по которой он оказался в стене? Возможно.

Думаю, виноваты обстоятельства… Тебя рассматривают под увеличительным стеклом, ведь все это происходит в Монце, [при этом] в топ-командах давно не было итальянских гонщиков – возможно, это слишком много для 18-летнего парня.

Для него это определенно ужасные ощущения, но это часть развития. Что мы видим, так это темп – мы увидели его даже за пару кругов. Болид просто не справился с тем, что он [Кими] пытался сделать.

Сильный пилот должен справляться с таким давлением, но, очевидно, для него этот уик-энд получился непростым.

Ему все еще нужно выступать в «Ф-2», при всей этой шумихе в Монце; он итальянский паренек, который у всех на слуху, а это был его первый раз за рулем «Мерседеса». Должно быть, это тяжелое бремя, но, если он хочет однажды стать чемпионом, ему нужно справляться с подобным. Не сомневаюсь, что он сможет.

[Авария в практике] – это досадно. За час езды мы бы увидели несколько хороших результатов. Но это то, о чем мы всегда говорили: он новичок, очень молодой – и мы готовы инвестировать в будущее.

Подобное случается. И это еще не раз произойдет в этом году. Но в то же время всегда будут яркие моменты. Уж лучше у нас будут проблемы с тем, чтобы его замедлить, чем мы будем пытаться ускорить его. То, что мы увидели за полтора круга, было поразительно.

Самое главное – он в порядке, ведь перегрузка в момент аварии составила 45G, что серьезно. Вторым приоритетом будет подготовить болид для Джорджа, чтобы программа на практику несильно пострадала. Мы можем немного припоздниться.

Он [Кими] извинился – это нужно делать, когда вы возвращаете болид в виде рассыпанного по полу «Лего». Но он сказал, что чувствовал за рулем невероятную уверенность.

Все страдали от температуры, особенно от температуры задних шин в районе Аскари, где такие большие скорости. Вот почему заднюю часть сорвало».

Выходит, для «Мерседеса» в Италии главным было не обкатать новичка на современном болиде, а показать миру его потенциал. Вышло не очень гладко, но даже так команде все же удалось продемонстрировать темп итальянца. Потому в следующем году Антонелли официально ждет полноценный дебют в «Ф-1».

Дальше ключевую роль будет играть его взаимодействие с командой и способность адаптироваться. Кими очень важно понять пределы болида и возможности шин, а самое главное – умерить пыл. Превращение в молодого крашера – худшее, что может ждать протеже Вольффа.

В «Мерседесе» уже заявили, что планируют еще раз выпустить Антонелли на практику – уже на Гран-при Мексике. Посмотрим, какие выводы он сделал из Монцы.

Фото: Otto Moretti/IPA Sport, IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Luca Bruno