Антонелли опередил Дуэна в борьбе за №12 в «Ф-1» (Autosport)

Два новичка «Ф-1» планировали выступать под одним и тем же номером в 2025-м

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли , дебютирующий в «Формуле-1» за «Мерседес» в 2025 году, получит право выступать под №12, сообщает Autosport.

На номер также претендовал Джек Дуэн – резервный гонщик «Альпин », переходящий в основу в следующем сезоне.

В соответствии со спортивным регламентом «Ф-1», пилоты должны выбрать постоянный номер, который будут использовать на протяжении всей карьеры. Номера становятся доступными, если их не использовали в Гран-при в течение двух полных сезонов.

№12 доступен с начала 2019 года. Ранее под ним выступал Фелипе Наср .

Дуэн сообщал, что планирует гоняться под данным номером. №12 является любимым и для Антонелли.

По информации ряда источников, «Мерседес» первым подал документы на номер для Андреа Кими на сезон-2025. Согласно протоколу ФИА , в подобных ситуациях приоритет отдается первому гонщику, от лица которого отправили заявку – в данном случае, Антонелли.

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