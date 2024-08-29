Ральф Шумахер: «Абсурдно и бессмысленно сажать в «Уильямс» Колапинто, а не Мика с опытом»

Ральф Шумахер раскритиковал выбор «Уильямсом» Колапинто на замену Сарджента

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался, что не понимает, почему Логана Сарджента в «Уильямсе» заменил Франко Колапинто из «Формулы-2», не выступавший в Гран-при.

Одним из главных претендентов считался племянник Ральфа и резервный гонщик «Мерседеса » Мик Шумахер .

«Пожалуй, можно уважать решение, ведь Колапинто – пилот молодежной программы развития «Уильямса».

Но я считаю, что это абсурдно и бессмысленно с точки зрения результатов. На мой взгляд, риск для команды, а также для гонщика гораздо, гораздо выше, чем если бы выбрали кого-то с опытом – вроде Мика», – признался немец в эфире местного Sky перед Гран-при Италии .

Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года

Лоусон был первым выбором «Уильямса» на замену Сарджента, но «Ред Булл» заблокировал переход (Formu1a.uno)