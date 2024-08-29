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  • Джонни Херберт: «Йос Ферстаппен разжигает ситуацию в «Ред Булл», идет подготовка к гражданской войне»
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Джонни Херберт: «Йос Ферстаппен разжигает ситуацию в «Ред Булл», идет подготовка к гражданской войне»

Херберт высказался о влиянии Йоса Ферстаппена на рост напряженности в «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт предположил, что ситуация в «Ред Булл» будет лишь ухудшаться на фоне потенциального ухода Макса Ферстаппена в «Мерседес» и критике чемпионов мира со стороны его отца Йоса Ферстаппена.

«Йос сказал, что он и Макс сосредоточены на сезоне-2026. Все полностью поменялось. Команда потеряла главного конструктора [Эдриана Ньюи], начались настоящие проблемы.

Борьба [за победы в гонках] продолжается, однако от доминирования в начале сезона ничего не осталось. «Макларен» и особенно Ландо [Норрис] поднялись на уровень или два. Начинаешь задумываться: «Так, где мне нужно оказаться в будущем?»

Говорят, что «Мерседес», похоже, впереди всех в плане подготовки к регламенту-2026. Такая мотивация может сыграть, и Макс со своей командой скажут: «Пожалуй, нужно переметнуться». Было бы глупо, если бы подобные разговоры не происходили между Максом и «Мерседесом». Я как экс-пилот постарался бы заглянуть в будущее.

Со стороны Тото [Вольффа] было бы глупо не вести переговоры, и, думаю, Макс стал бы подходящим гонщиком на будущее. Кто не захотел бы подписать Макса Ферстаппена?

Кристиан Хорнер и Гельмут Марко говорят, что пока не стоит паниковать. Но, полагаю, им нужно думать о панике, ведь, на мой взгляд, они оказались в очень и очень сложной ситуации. Насколько я вижу, в составе недовольный пилот.

Разжигает ситуацию Йос. Он в первых рядах критикует «Ред Булл» и особенно Кристиана. Могут ли ему что-то пообещать на ближайшие сезоны? Я не особо уверен. Считаю, есть большой вопрос, смогут ли Максу продемонстрировать, что команда способна и дальше брать титулы.

Из-за этого, из-за настроя Йоса, из-за настроя Макса, пожалуй, они сомневаются в положении, в котором находятся в данный момент, ведь все рушится очень быстро. Очень и очень быстро.

Гражданская война? Пока нет, пожалуй. Битва еще не началась. Но подготовка идет. Безусловно, есть ощущение, что напряжение нарастает. Всегда случается переломный момент, поскольку дела идут не так, как они хотят», – отметил Джонни.

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» несколько раз свернул не туда, хорошие люди уходят. Удивит, если Хорнер исправит ситуацию»

Норрис навез Ферстаппену 20 секунд на домашнем Гран-при Макса − и «Ф-1» в шоке от «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoГельмут Марко
logoМерседес
регламент
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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