Йос Ферстаппен: «Ред Булл» несколько раз свернул не туда, хорошие люди уходят. Удивит, если Хорнер исправит ситуацию»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что крайне недоволен скоростью «Ред Булл» – команды своего сына Макса Ферстаппена – после поражения на Гран-при Нидерландов.
Йос возложил ответственность за неудачи на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которого критиковал и ранее.
«[Отставание от Ландо Норриса] более 20 секунд – это огромное разочарование. У Макса не было ни шанса на победу. Но это неудивительно, если ты ухудшаешь болид.
Команда несколько раз свернула не туда. Нельзя приукрашивать ситуацию. Пора – если еще не поздно – задать себе вопросы. Хорошие люди уходят. Я очень недоволен происходящим.
Положение серьезное. Макс не будет доволен такой машиной. Задача Хорнера – вернуть команду в нужное русло.
Получится ли исправить ситуацию? Меня это удивит, но в данный момент отвечу «нет». Многое должно произойти. Необходимо полностью поменять настрой», – заявил нидерландец.
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