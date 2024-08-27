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  • Йос Ферстаппен: «Ред Булл» несколько раз свернул не туда, хорошие люди уходят. Удивит, если Хорнер исправит ситуацию»
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Йос Ферстаппен: «Ред Булл» несколько раз свернул не туда, хорошие люди уходят. Удивит, если Хорнер исправит ситуацию»

Ферстаппен-старший считает, что Хорнер не выведет «Ред Булл» из кризиса

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что крайне недоволен скоростью «Ред Булл» – команды своего сына Макса Ферстаппена – после поражения на Гран-при Нидерландов.

Йос возложил ответственность за неудачи на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которого критиковал и ранее.

«[Отставание от Ландо Норриса] более 20 секунд – это огромное разочарование. У Макса не было ни шанса на победу. Но это неудивительно, если ты ухудшаешь болид.

Команда несколько раз свернула не туда. Нельзя приукрашивать ситуацию. Пора – если еще не поздно – задать себе вопросы. Хорошие люди уходят. Я очень недоволен происходящим.

Положение серьезное. Макс не будет доволен такой машиной. Задача Хорнера – вернуть команду в нужное русло.

Получится ли исправить ситуацию? Меня это удивит, но в данный момент отвечу «нет». Многое должно произойти. Необходимо полностью поменять настрой», – заявил нидерландец.

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало. То, что Макс квалифицировался вторым, уже невероятно»

Макс Ферстаппен о форме «Ред Булл» в последних гонках: «Это настораживает. Но паниковать не нужно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
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