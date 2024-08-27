Норрис навез Ферстаппену 20 секунд на домашнем Гран-при Макса − и «Ф-1» в шоке от «Макларена»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис порвал домашний этап Макса Ферстаппена – после поула слил старт, но обогнал товарища по симрейсингу на трассе и за оставшиеся 50 кругов ввалил ему почти 23 секунды отрыва!

Если раньше другие команды могли посчитать, что британцам где-то везет, им подходят конфигурации треков, то теперь они стали относиться к «оранжевому» сопернику серьезнее. Некоторые же перешли в режим «все пропало, но...»

Просто сравнение: разница между Ферстаппеном и Норрисом в первом Гран-при сезона и первом после перерыва.

«Это показывает, как быстро все может измениться, – прокомментировал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – То есть, не так давно мы выигрывали гонки с преимуществом в 20-25 секунд и даже Стефано Доменикали [в шутку] просил нас притормозить после пяти первых Гран-при. Так что все может очень быстро измениться – как в одну сторону, так и в другую».

Сам Норрис провел гонку на пределе. Уже на уставшей резине, но при практически пустых баках гонщик «Макларена» на последнем круге установил лучшее время дня – причем без согласования с командным мостиком, по собственной инициативе.В «Макларене» признались: если бы они знали, то не разрешили бы так рисковать ради одного дополнительного балла.

В подтверждение великоления Норриса на «Зандворте» есть график средний темп всех гонщиков на Гран-при Нидерландов:

И еще один – среднее отставание всех пилотов от самого быстрого (Ландо Норриса). Нельзя не отметить работу Нико Хюлькенберга, который на не самом лучшем «Хаасе» держал темп в небольших пределах.

После триумфа в Нидерландах оранжевые даже включили режим «а почему не выиграть все, что осталось»?

«Думаю, в Кубке конструкторов борьба шла и до этого уик-энда, – высказался о перспективах обоих титулов шеф «Макларена» Андреа Стелла. – Что касается чемпионата пилотов, мы, безусловно, хотим считать, что это возможно. Мы даже обсуждали, что Феттель сделал в 2013-м, и сказали: мы можем повторить, почему нет? Надо сохранить сосредоточенность, надо думать, что это возможно. Должен сказать, сегодняшний день очень воодушевил, если говорить о скорости. В то же время, похоже, трасса очень подошла нашей машине, как и в Венгрии. Кажется, что в данный момент очень многое зависит от трека».

«И в гонке, и по ходу уик-энда в целом, у «Макларена» была лучшая машина, – согласился Норрис. – Так что да, в среднем именно наша машина сейчас является лучшей. При этом я бы сказал, что ни в один момент по ходу этого сезона наша машина не доминировала в пелотоне. Даже если вспомнить Гран-при Венгрии [где «Макларен» сделал дубль]. Кому-то это может не понравиться, но Макс Ферстаппен был очень быстр в Венгрии. Он просто провел не лучшую гонку, но вот его темп был очень и очень хорош. Мы, вероятно, должны были выиграть на 2-3 гонки больше, но не смогли этого сделать – а значит, мы недостаточно хорошо сделали свою работу. Я недостаточно хорошо сделал свою работу».

В Нидерландах же наконец получилось! И что же теперь говорят в пелотоне о невероятной мощности «Макларена», который готов бороться не только за Кубок конструкторов, но и за общий зачет?

«Ред Булл» в панике, «Ф-1» в ужасе

Первым забил тревогу советник «Ред Булл» Гельмут Марко, причем алармистские настроения у него появились сразу после квалификации.

«У него [Макса Ферстаппена] еще были два момента на [квалификационном] круге – в противном случае отставание от Ландо [Норриса] оказалось бы меньше. «Макларен» силен везде. Команда понимает, как улучшать болид, не создавая проблем. Такое нельзя сказать про нас в данный момент. Требуется время. Максу приходится упорно трудиться – наша машина не так хороша, как «Макларен». Однако изменения, которые мы внесли перед квалификацией, помогли».

Еще большая тревога читалась в словах австрийца после гонки. Причем ключевые слова, что он не знает, почему все так произошло. У Марко есть только предположения.

«Настройки: мы поставили больший угол атаки крыла у Макса – у Чеко [Переса] был меньше, и на втором отрезке, думаю, Чеко оказался быстрее Макса. Так что, может, мы выбрали не то направление.

Если посмотреть на быстрейший круг – от Ландо – он поставил его на самом последнем круге без DRS, 1.13,8. Поэтому, как говорил Макс перед летним перерывом, команде необходимо упорно трудиться и добиться прогресса, ведь этот чемпионат под угрозой», – проанализировал ситуацию австриец.

Марко ответил на вопрос, имеет ли он в виду личный зачет или Кубок конструкторов: «Оба, оба, оба».

После гонки руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал, под каким впечатлением от прогресса главных конкурентов:

«Нам повезло, что [«Макларен»] недобирал очки в начале сезона. У нас буфер в 70 баллов [в личном зачете], однако он может довольно быстро уменьшится. Поразительно, что это всего лишь вторая победа Ландо в таком болиде. «Макларен» сделал шаг вперед достаточно давно, и машина, особенно в руках Ландо, очень впечатляла».

Он же выдал еще одну потенциальную тайну отставания Ферстаппена: Макс использовал старое днище, из-за которого терял по 0,2 секунды с круга относительно Переса . Цель заключалась в сравнительных тестах разных настроек и управляемости, чтобы понять, насколько эффективым оказался вектор развития машины.

«Такой темп стал для нас неожиданностью. Я думал, что по скорости мы будем намного ближе к «Макларену», – высказался и Серхио Перес. – Думаю, уик-энд получился для команды позитивным, потому что мы с Максом использовали болиды двух разных спецификаций. И команда собрала очень большое количество данных. Будем надеяться, что уже очень скоро мы сумеем собрать все воедино и подобрать правильную конфигурацию болида. В Монце нас вновь ждет этап на совершенной другой трассе. Но сегодняшний темп «Макларена» пугает»,

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф тоже признался, что впечатлен скоростью пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

«Макларен» уже доказал, что может идеально работать с обновлениями, как это было в Австрии в прошлом году. [Гонка] очень впечатлила. [Норрис] фактически уничтожил всех соперников быстрейшим кругом в конце – на шинах, которые проехали 42 круга, и с 20-секундным отрывом. Так что, на мой взгляд, вопрос с чемпионатом, с Кубком конструкторов, полностью открыт, и для «Формулы-1» это плюс».

Причем Ландо оформил все максимально стильно, словно последние 30 кругов провел в размышлениях, какие же мемы могут сделать про его триумф. И финишировал очень дерзко: победить Ферстаппена на его домашней трассе −✅, использовать его фирменную победную фразу − ✅

После победы сам Норрис даже слегка подколол Ферстаппена: «Я думал, Макс сегодня будет быстрее».

Хет-трик для Ландо Норриса − поул, победа и быстрый круг.

Фернандо Алонсо впечатлился скоростью «Макларена» настолько, что решил заглянуть болиду под юбку днище.

А на Макса Ферстаппена было больно смотреть. Шарль Леклер даже спросил у него, сколько секунд он по итогу проиграл Норрису.

Поражена и «Ф-1» – «Заявление» – и только итоговый показатель отрыва.

А вы удивлены?

Что еще можно почитать про «Зандворт», «Макларен» и великолепного Ландо Норриса?

Фото: Gettyimages /Rudy Carezzevoli; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press