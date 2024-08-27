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  • Джеймс Воулз о замене Сарджента на Колапинто: «Уильямс» должен использовать любой шанс на очки»
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Джеймс Воулз о замене Сарджента на Колапинто: «Уильямс» должен использовать любой шанс на очки»

Воулз объяснил замену Сарджента на Колапинто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз убежден, что юниор Франко Колапинто, заменивший Логана Сарджента, с большей вероятностью будет приносить очки.

«Замена пилота посреди сезона – непростое решение, однако мы считаем, что это дает «Уильямсу» наилучшие возможности сражаться за очки в оставшейся части сезона.

Мы только что внедрили обширное обновление, и должны использовать любой шанс заработать очки в необыкновенно плотной борьбе среди середняков.

Также мы верим во вложения в наших молодых гонщиков Академии «Уильямса», и Франко получит фантастический шанс продемонстрировать свои способности на девяти заключительных этапах сезона.

Безусловно, это невероятно тяжелое решение для Логана, который отдавал все силы, выступая за «Уильямс», и мы хотим поблагодарить его за весь упорный труд и позитивный настрой.

Логан остается таланливым пилотом, и поддержим его ради продолжения гоночной карьеры в будущем. Я знаю, что у Франко отличная скорость и огромный потенциал, и мы с нетерпением ждем, что он покажет в «Формуле-1», – заявил Воулз.

Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года

Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
logoУильямс
logoФормула-1
Логан Сарджент
Джеймс Воулз
Франко Колапинто
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