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  • Мартин Брандл: «Предположу, что Ферстаппен отстал от Норриса, чтобы подтолкнуть людей в «Ред Булл»
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Мартин Брандл: «Предположу, что Ферстаппен отстал от Норриса, чтобы подтолкнуть людей в «Ред Булл»

Брандл предположил, что Ферстаппен намеренно сбавил скорость в Зандворте

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что почти 23-секундное отставание гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена от коллеги из «Макларена» Ландо Норриса не отражает истинный расклад сил.

«Рискну предположить, что Макс мог ехать быстрее.

Он понимал, что не может победить Ландо, и отстал. Это подтолкнет людей на базе, не так ли? Я фактически уверен в этом», – заявил эксперт Sky Sports.

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Днище Ферстаппена было на 0,2 секунды медленнее версии Переса в Нидерландах (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакларен
logoРед Булл
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
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