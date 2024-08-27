Мартин Брандл: «Предположу, что Ферстаппен отстал от Норриса, чтобы подтолкнуть людей в «Ред Булл»

Брандл предположил, что Ферстаппен намеренно сбавил скорость в Зандворте

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что почти 23-секундное отставание гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена от коллеги из «Макларена » Ландо Норриса не отражает истинный расклад сил.

«Рискну предположить, что Макс мог ехать быстрее.

Он понимал, что не может победить Ландо, и отстал. Это подтолкнет людей на базе, не так ли? Я фактически уверен в этом», – заявил эксперт Sky Sports.

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Днище Ферстаппена было на 0,2 секунды медленнее версии Переса в Нидерландах (The Race)