Днище Ферстаппена было на 0,2 секунды медленнее версии Переса в Нидерландах (The Race)

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Ферстаппен дома использовал более медленный элемент, чем Перес.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен потерял время на Гран-при Нидерландов, поскольку на его болиде была старая версия днища, утверждает The Race.

Как ранее сообщала нидерландская пресса, на домашнем этапе Ферстаппен вернулся к днищу, которое использовалось в начале сезона, однако в квалификации все равно жаловался на скольжение машины.

После гонки «Ред Булл» пришел к выводу, что новое днище Переса давало мексиканцу преимущество примерно в 0,2 секунды с круга. Еще сильнее по Ферстаппену ударил неверный выбор настроек антикрыла. В то же время в команде полагают, что с другим днищем и антикрылом «Ред Булл» все равно не дотянулся бы до обновленного «Макларена».

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17 комментариев
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«Днище Ферстаппена» уже звучит весьма потешно.
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вопрос - на сколько еще надо замедлить днище Ферстаппена, чтоб другое днище его все-таки опередило
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Я думал Перес и есть "днище Ферстаппена".
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Это было выпущено изданием на данных, основанных на документы ФИА. Тут нет ни одного комментария Ред Булл, Макса Ферстаппена и тд. Какие отмазки?
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Ответ Вячеслав Сушилов
Меняй днище не меняй , если отрубили вам систему асинхронного торможения , то резина будет уходить ...
в ФИА сказали, что РБ не использовал эту систему, но некоторые тугие персонажи строят свои теории
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Днище Рэдбула все также медленнее Тапка на 0.5 сек
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Ответ Paninaro
А что, Буэми в отпуске? Он же вроде по ночам на симуляторе настройки ищет, которые Йосович не может найти. Да, правильно говорил бывший сотрудник быков Роклен - слаб голландец технически, Феттель был в разы грамотнее.
если не секрет киньте ссылки где про это говорилось
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попробуйте поменять им днища;))))
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Ответ Розарио Агро
Ну раз ФИА вам сказала...
нет, мы будем слушать двух чуваков, которые просто сделали предположения
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Меняй днище не меняй , если отрубили вам систему асинхронного торможения , то резина будет уходить ...
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Ответ hhd
«Днище Ферстаппена» уже звучит весьма потешно.
Убрать букву "а" и все будет совсем правильно.
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А про днище Ральфа будет какая то информация?
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Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Не вздумайте! Он уже который год побирается
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Комментарий удален пользователем
Ответ alex1382
в ФИА сказали, что РБ не использовал эту систему, но некоторые тугие персонажи строят свои теории
Ну раз ФИА вам сказала...
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Ну хорошо,что не вырвало
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