Днище Ферстаппена было на 0,2 секунды медленнее версии Переса в Нидерландах (The Race)

Ферстаппен дома использовал более медленный элемент, чем Перес.

Пилот «Ред Булл» потерял время на , поскольку на его болиде была старая версия днища, утверждает The Race.

Как ранее сообщала нидерландская пресса, на домашнем этапе Ферстаппен вернулся к днищу, которое использовалось в начале сезона, однако в квалификации все равно жаловался на скольжение машины.

После гонки «Ред Булл» пришел к выводу, что новое днище Переса давало мексиканцу преимущество примерно в 0,2 секунды с круга. Еще сильнее по Ферстаппену ударил неверный выбор настроек антикрыла. В то же время в команде полагают, что с другим днищем и антикрылом «Ред Булл» все равно не дотянулся бы до обновленного «Макларена».

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