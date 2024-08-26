Кристиан Хорнер о победе «Макларена»: «Это показывает, как быстро все может измениться. Не так давно «Ред Булл» выигрывал с преимуществом 20-25 секунд»

Хорнер оценил текущую форму «Макларена».

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, ответив уверенную победу британской команды и ее темп в последних гонках.

По словам , стремительный прогресс « » показывает, как быстро расстановка сил в «Формуле-1» может измениться.

«Это показывает, как быстро все может измениться. То есть, не так давно мы выигрывали гонки с преимуществом в 20-25 секунд и даже Стефано Доменикали [в шутку] просил нас притормозить после пяти первых Гран-при.

Так что все может очень быстро измениться – как в одну сторону, так и в другую.

Мы знаем, что у нас есть проблема. Вы и сами могли слышать, что Макс Ферстаппен был недоволен тем, как реагировала его машина. Очевидно, что мы должны воплотить в жизнь решение данной проблемы путем оптимизации настроек, которые лучше будут работать с этими шинами вне зависимости от условий.

«Макларену» удалось это сделать с Ландо Норрисом. Нам же сделать этого не удалось. Но мы минимизировали возможный ущерб – если ты не можешь выиграть, постарайся приехать вторым», – рассказал Хорнер.

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