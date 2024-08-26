Кристиан Хорнер о победе «Макларена»: «Это показывает, как быстро все может измениться. Не так давно «Ред Булл» выигрывал с преимуществом 20-25 секунд»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Нидерландов Авто

Хорнер оценил текущую форму «Макларена».

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Нидерландов, ответив уверенную победу британской команды и ее темп в последних гонках.

По словам Хорнера, стремительный прогресс «Макларена» показывает, как быстро расстановка сил в «Формуле-1» может измениться.

«Это показывает, как быстро все может измениться. То есть, не так давно мы выигрывали гонки с преимуществом в 20-25 секунд и даже Стефано Доменикали [в шутку] просил нас притормозить после пяти первых Гран-при.

Так что все может очень быстро измениться – как в одну сторону, так и в другую.

Мы знаем, что у нас есть проблема. Вы и сами могли слышать, что Макс Ферстаппен был недоволен тем, как реагировала его машина. Очевидно, что мы должны воплотить в жизнь решение данной проблемы путем оптимизации настроек, которые лучше будут работать с этими шинами вне зависимости от условий.

«Макларену» удалось это сделать с Ландо Норрисом. Нам же сделать этого не удалось. Но мы минимизировали возможный ущерб – если ты не можешь выиграть, постарайся приехать вторым», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

14 комментариев
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это показывает, что Луке пора переобуваться
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Ответ Вячеслав Сушилов
Как только запретили асинхронное торможение , так и шины стали уходить . Кстати и Перес поехал . А то он жаловался , что болид на торможении виляет задом .
Мне кажется рановато говорить, что Перес куда-то поехал) В квале особо класса никакого не показал, в Q3 прошел - хвала небесам. В гонке из реальных соперников оказался только выше двух Мерсов, один из которых стартовал за десяткой, а второй просто не ехал никуда. Так что судить пока рано, возможно просто оверперфоманс выдал, а дальше снова в родные края к Астонам и Альпин)
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Ответ Вячеслав Сушилов
Как только запретили асинхронное торможение , так и шины стали уходить . Кстати и Перес поехал . А то он жаловался , что болид на торможении виляет задом .
надо ждать следующего сезона, где болид полностью без Ньюи
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с учетом того, сколько Макларены проигрывали ранее на трассах и сколько привезли Редбулу на последнем гран-при, речь идет уже не про 20-30 секунд, а про 40-50
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Ответ alex1382
Аналлитика от Пенька Нагиева...Можно подумать, что другим пилотам не нужен трамвай в поворотах и они не нервничают, когда этого нет. Некоторые, без трамвая, в Q3 не могут пробится.
Возможно...
Но не все обкладывают матом своего инженера и психуют при обгонах, как ребенок, уронивший леденец.
Посоветуй своему кумиру хорошего психолога. Ты же, явно, в курсе?
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Ощущение, что РБ предыдущего года была быстрее этой.
Догадываюсь, что это не так, но по стабильности на трассе точно та была лучше.
Максу нужен трамвай в поворотах .
И, как только, машина начинает требовать работу в поворотах - Макс начинает нервничать и выходит в эфир с интересностями.
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РБ думали что понтоны исчерпали себя, но Маки показали что это не так. И тем не менее у Макса отрыв в 70 очков и это с неудачной концепцией. Так что команда все еще сильна, просто ошиблись, так бывает.
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Это показывает, что надо меньше интересоваться молоденькими сотрудницами своей команды и больше разработками машины.)
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