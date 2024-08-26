Кристиан Хорнер о победе «Макларена»: «Это показывает, как быстро все может измениться. Не так давно «Ред Булл» выигрывал с преимуществом 20-25 секунд»
Хорнер оценил текущую форму «Макларена».
Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Нидерландов, ответив уверенную победу британской команды и ее темп в последних гонках.
По словам Хорнера, стремительный прогресс «Макларена» показывает, как быстро расстановка сил в «Формуле-1» может измениться.
«Это показывает, как быстро все может измениться. То есть, не так давно мы выигрывали гонки с преимуществом в 20-25 секунд и даже Стефано Доменикали [в шутку] просил нас притормозить после пяти первых Гран-при.
Так что все может очень быстро измениться – как в одну сторону, так и в другую.
Мы знаем, что у нас есть проблема. Вы и сами могли слышать, что Макс Ферстаппен был недоволен тем, как реагировала его машина. Очевидно, что мы должны воплотить в жизнь решение данной проблемы путем оптимизации настроек, которые лучше будут работать с этими шинами вне зависимости от условий.
«Макларену» удалось это сделать с Ландо Норрисом. Нам же сделать этого не удалось. Но мы минимизировали возможный ущерб – если ты не можешь выиграть, постарайся приехать вторым», – рассказал Хорнер.
Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?
Но не все обкладывают матом своего инженера и психуют при обгонах, как ребенок, уронивший леденец.
Посоветуй своему кумиру хорошего психолога. Ты же, явно, в курсе?
Догадываюсь, что это не так, но по стабильности на трассе точно та была лучше.
Максу нужен трамвай в поворотах .
И, как только, машина начинает требовать работу в поворотах - Макс начинает нервничать и выходит в эфир с интересностями.