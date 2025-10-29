Мартин Брандл: «Титул выиграет Норрис или Пиастри, если «Макларен» сам себя не переиграет»

Брандл не верит в камбэк Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что после победного для «Макларена» Гран-при Мехико шансы гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена на титул резко снизились.

По мнению эксперта, чемпионом станет Ландо Норрис или Оскар Пиастри .

«На мой взгляд, перед Максом стоит трудная задача, если только не получится провести несколько уик-эндов так, как в Остине. Ведь «Макларен» должен быть быстрее по крайней мере на двух этапах из оставшихся четырех.

Считаю, выиграет один из пилотов «Макларена », если только они сами себя не переиграют и не подарят титул Максу. Максу фактически нужно отыгрывать по 12 или 15 очков каждый уик-энд. А думаю, в Катаре, к примеру, «Макларен» окажется сильнее. Наверное, в Абу-Даби тоже.

Полагаю, Ландо способен стать чемпионом, если Оскар не вернет свою прежнюю форму и если «Макларен» сам себя не переиграет», – заявил Брандл.

Макс Ферстаппен о шансах выиграть чемпионат: «Статистически – шансы есть. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки»

Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»