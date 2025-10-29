Мартин Брандл: «Титул выиграет Норрис или Пиастри, если «Макларен» сам себя не переиграет»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что после победного для «Макларена» Гран-при Мехико шансы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на титул резко снизились.
По мнению эксперта, чемпионом станет Ландо Норрис или Оскар Пиастри.
«На мой взгляд, перед Максом стоит трудная задача, если только не получится провести несколько уик-эндов так, как в Остине. Ведь «Макларен» должен быть быстрее по крайней мере на двух этапах из оставшихся четырех.
Считаю, выиграет один из пилотов «Макларена», если только они сами себя не переиграют и не подарят титул Максу. Максу фактически нужно отыгрывать по 12 или 15 очков каждый уик-энд. А думаю, в Катаре, к примеру, «Макларен» окажется сильнее. Наверное, в Абу-Даби тоже.
Полагаю, Ландо способен стать чемпионом, если Оскар не вернет свою прежнюю форму и если «Макларен» сам себя не переиграет», – заявил Брандл.
