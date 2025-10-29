Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул
Бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.
Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».
Слушания в Лондоне начались во вторник. Судья изучает документы, после чего выслушает обе стороны. Уже в пятницу может быть принято решение о том, заслуживает ли дело полноценного судебного разбирательства. Если ответчики добьются успеха, дело Массы может быть закрыто сразу.
