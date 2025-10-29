Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул

В Лондоне проходят слушания по иску Массы против ФИА, ФОМ и Экклстоуна.

Бывший пилот «Феррари » требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон , выступавший за «Макларен ». Пилот «Рено » Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

Слушания в Лондоне начались во вторник. Судья изучает документы, после чего выслушает обе стороны. Уже в пятницу может быть принято решение о том, заслуживает ли дело полноценного судебного разбирательства. Если ответчики добьются успеха, дело Массы может быть закрыто сразу.

