  • Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул
1

Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул

В Лондоне проходят слушания по иску Массы против ФИА, ФОМ и Экклстоуна.

Бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

Слушания в Лондоне начались во вторник. Судья изучает документы, после чего выслушает обе стороны. Уже в пятницу может быть принято решение о том, заслуживает ли дело полноценного судебного разбирательства. Если ответчики добьются успеха, дело Массы может быть закрыто сразу.

Фелипе Масса об иске против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна: «Сокрытие нарушений неприемлемо в спорте, за которым следят дети»

Дэймон Хилл: «Хэмилтон должен был стать чемпионом в 2021 и 2007 годах, но проиграть в 2008-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoБерни Экклстоун
logoФИА
Гран-при Сингапура
logoНельсон Пике-младший
logoЛьюис Хэмилтон
logoФелипе Масса
logoФормула-1
logoРено
logoМакларен
