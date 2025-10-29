Ландо Норрис: «Сход в Зандворте все еще перед глазами, но нужно забывать такое, насколько возможно»

Норрис признал, что вспоминает об обидной потере очков в Зандворте.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как относится к техническому сходу на Гран-при Нидерландов , после которого отставание британца от напарника Оскара Пиастри выросло до 34 очков.

«Он все еще перед глазами. Конечно, ты стараешься оставить это позади. Нужно забывать такое, насколько возможно, и нацеливаться на следующую гонку.

Важно забывать о случившемся на каждом уик-энде, когда он завершается. Разумеется, ты пытаешься сделать выводы из разных ситуаций, однако любой этап – это новая история, старт с чистого листа, возможность попробовать другой подход и выступить лучше. Мне кажется, [на Гран-при Мехико] получилось очень хорошо.

Последние несколько [этапов] получились достойными. Легко могу назвать их своими лучшими выступлениями. Но впереди большой путь, и надо просто продолжать делать то, что я делаю, стараться держать планку. Однако это не означает, что я должен действовать иначе в зависимости от того, отстаю я или оказываюсь впереди. Необходимо просто продолжать в том же духе», – отметил новый лидер «Формулы-1».

