Ральф Шумахер: «Мик узнал из соцсетей о контракте «Альпин» с Дуэном. Бриаторе, праздновавший успехи с Михаэлем, мог бы позвонить»

Теги Михаэль Шумахер Флавио Бриаторе Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес WEC Пьер Гасли Мик Шумахер Джек Дуэн Альпин Авто

Ральф Шумахер недоволен отношением «Альпин» к Мику.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает неуместным поведение исполнительного советника «Альпин» Флавио Бриаторе, который не сообщил Мику Шумахеру о выборе гонщика на сезон-2025.

Джек Дуэн станет напарником Пьера Гасли в следующем сезоне. Соперником Джека считали Мика – пилота «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и резервного гонщика «Мерседеса».

«Надо уважать решение в пользу Джека Дуэна, а не Мика, но меня разочаровало, что Мику пришлось узнавать об этом из социальных сетей. Не очень здорово со стороны Флавио.

Не только потому, что это в целом неуместно, но и из-за прошлого. Флавио праздновал большие успехи с Михаэлем и был плотно связан с семьей Шумахеров. Можно было бы позвонить лично», – заявил брат семикратного чемпиона «Формулы-1» и дядя Мика.

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13 комментариев
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Удивительный нытик
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Бриаторе ничего не должен ни Мику, ни Михе)))
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Ральф: противный, противный Бриаторе.))
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Бриаторе работал с Михаэлем так давно, что про Мика может и не помнить. Флавио должен был позвонить Мику и сказать, что он днище и ему не светит место в ф-1? По-моему узнать об этом из соцсетей менее обидно.
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Ответ Владимир Вербицкий
Удивительный нытик
Теперь мы знаем, что и не только нытик
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Ральф думает, что если у кого-то фамилия Шумахер, то все его должны в попу... целовать?
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Бриаторе просто помнит анекдот про волка, попавшего в капкан, и зайца, который в конце притворяется бобром.
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Вот чего-чего, а звонков от этого поца нам не надо.
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