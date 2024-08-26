Ральф Шумахер: «Мик узнал из соцсетей о контракте «Альпин» с Дуэном. Бриаторе, праздновавший успехи с Михаэлем, мог бы позвонить»

Ральф Шумахер недоволен отношением «Альпин» к Мику.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» считает неуместным поведение исполнительного советника «Альпин» , который не сообщил о выборе гонщика на сезон-2025.

станет напарником Пьера Гасли в следующем сезоне. Соперником Джека считали Мика – пилота «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и резервного гонщика « ».

«Надо уважать решение в пользу Джека Дуэна, а не Мика, но меня разочаровало, что Мику пришлось узнавать об этом из социальных сетей. Не очень здорово со стороны Флавио.

Не только потому, что это в целом неуместно, но и из-за прошлого. Флавио праздновал большие успехи с Михаэлем и был плотно связан с семьей Шумахеров. Можно было бы позвонить лично», – заявил брат семикратного чемпиона «Формулы-1» и дядя Мика.

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