Тото Вольфф: «Шумахер заслуживает шанс в «Уильямсе» – мы не видели настоящего Мика»

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Вольфф высказался о возможной замене Сарджента на Шумахера.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о потенциальном возвращении резервного пилота команды Мика Шумахера на решетку «Формулы-1».

Как сообщалось ранее, руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассматривает замену Логана Сарджента на оставшиеся этапы сезона-2024 и пообщался на Гран-при Нидерландов с Вольффом. Другим претендентом на кокпит Логана является резервный гонщик «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон.

«Я бы очень надеялся, что Мик получит шанс, ведь мы не видели настоящего Мика. Ты не побеждаешь в «Ф-4», «Ф-3» и «Ф-2», чтобы потом не проявить себя в «Ф-1». Считаю, он заслуживает шанс.

Мы будем рады, если появится возможность в «Уильямсе». Но это решение Джеймса Воулза», – произнес Тото.

«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)

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9 комментариев
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Посадил бы в свой Мерс раз такой талант
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Ответ Ascari
А представь, что он стабильно будет опережать Албона...
Он? Опережать? Стабильно? Албона? Его Мага вынес не напрягаясь вернувшись после двухлетнего перерыва без вката, без знания машины.)
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В исполнении Тото Вольффа прозвучала классика австро-венгерского фольклора.
— Вы меня еще не знаете! — рявкнул подпоручик Дуб. — Вы знаете меня, может быть, с хорошей стороны, но погодите — узнаете и с плохой. Вы у меня еще наплачетесь, вот увидите! Значит, как же это теперь будет: знаете вы меня или нет?
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Из статьи я понял что Вильямс хочет Вольфа в машину посадить.)
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Ответ WINWOLF
Чисто гипотетически, а что он, этот "настоящий Мик", там покажет то, в нынешнем Уильямсе? Не факт, что сильно лучше рядового будет по скорости, а вот крашить умеет не хуже)
А представь, что он стабильно будет опережать Албона...
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