Тото Вольфф: «Шумахер заслуживает шанс в «Уильямсе» – мы не видели настоящего Мика»
Вольфф высказался о возможной замене Сарджента на Шумахера.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о потенциальном возвращении резервного пилота команды Мика Шумахера на решетку «Формулы-1».
Как сообщалось ранее, руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассматривает замену Логана Сарджента на оставшиеся этапы сезона-2024 и пообщался на Гран-при Нидерландов с Вольффом. Другим претендентом на кокпит Логана является резервный гонщик «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон.
«Я бы очень надеялся, что Мик получит шанс, ведь мы не видели настоящего Мика. Ты не побеждаешь в «Ф-4», «Ф-3» и «Ф-2», чтобы потом не проявить себя в «Ф-1». Считаю, он заслуживает шанс.
Мы будем рады, если появится возможность в «Уильямсе». Но это решение Джеймса Воулза», – произнес Тото.
«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)
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