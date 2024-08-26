Ландо Норрис о новом провале на старте: «Возможно, за этой проблемой кроется нечто большее»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис высказался о неудачном старте на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена», начинавший гонку с поула, снова проиграл старт и пропустил вперед Макса Ферстаппена. Тем не менее, в итоге Норрису удалось достаточно быстро вернуть позицию и в итоге одержать уверенную победу.

Как бы то ни было, Норрис уже не первый раз заваливает старт после хорошей квалификации, что по признанию самого гонщика уже стоило ему потери большого количества очков.

«Мы знаем, что делать. Знаем, что требуется для оптимального проведения старта гонки. Но в данном случае речь идет о тонкостях. И поскольку мы оба [вместе с Пиастри] не очень хорошо провели старт этой гонки, – возможно, что за этой проблемой со стартами кроется нечто большее. Ну или что-то сработало не так, как должно было, либо же мы ошиблись с настройками сильнее, чем другие.

Оскар Пиастри – один из лучших стартеров в пелотоне. Я не так хорош, как он, но при этом и не сильно хуже него.

И опять же, мы видели еще одну гонку, победа в которой чуть не ускользнула от нас из-за проблем на старте. При этом на этот раз ситуация на старте снова отличалась от того, что происходило в предыдущие разы.

Так что в целом, как я и говорил перед началом уик-энда, нам нужно постараться добиться большей стабильности, и мы работаем над этим. По ощущениям, я стал лучше выполнять все предстартовые процедуры, просто пока, очевидно, это не вылилось в конечный результат», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

12 комментариев
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Интересно, в чем причина. Учитывая, что время реакции у него и Макса было одинаковое, кажется, что дело в технике /настройках
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Ответ Paninaro
Пробуксовка была. В комнате перед подиумом Йосович спросил про пробуксовку, Ландо ответил утвердительно. У Пиастри было то же самое.
Я сегодня старт пересмотрел, все четные из лидеров натянули нечетных
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- Вам нужно в уборную? - любезно спросил Швейка вахмистр.- Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?
- Совершенно верно. Мне нужно "по-большому", господин вахмистр,- ответил Швейк.
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Что-то с настройками?...
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Ответ fieldwolf
Интересно, в чем причина. Учитывая, что время реакции у него и Макса было одинаковое, кажется, что дело в технике /настройках
Пробуксовка была. В комнате перед подиумом Йосович спросил про пробуксовку, Ландо ответил утвердительно. У Пиастри было то же самое.
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Правая сторона была больше прорезинена
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Возможно Рафик и нэуинават...
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Ответ Scorpio
Я сегодня старт пересмотрел, все четные из лидеров натянули нечетных
"Аннушка уже пролила масло" по левой стороне. Тоже в гонке заметил, что правая сторона уверенно по позиции отыграла
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Ответ Any
Что-то с настройками?...
Скорее дело в прогреве шин
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Ответ orangevirus
Правая сторона была больше прорезинена
Как она может быть больше прорезинена, если все едут слева?
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Ответ Николай Кузнецов
Как она может быть больше прорезинена, если все едут слева?
Гляньте видео ... Похоже, её заранее немного подрезинили: прямо черные полосы.
Так иногда делают
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