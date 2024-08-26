Ландо Норрис о новом провале на старте: «Возможно, за этой проблемой кроется нечто большее»

Норрис высказался о неудачном старте на Гран-при Нидерландов.

Пилот « », начинавший гонку с поула, снова проиграл старт и пропустил вперед Макса Ферстаппена. Тем не менее, в итоге удалось достаточно быстро вернуть позицию и в итоге одержать уверенную победу.

Как бы то ни было, Норрис уже не первый раз заваливает старт после хорошей квалификации, что по признанию самого гонщика уже стоило ему потери большого количества очков.

«Мы знаем, что делать. Знаем, что требуется для оптимального проведения старта гонки. Но в данном случае речь идет о тонкостях. И поскольку мы оба [вместе с Пиастри] не очень хорошо провели старт этой гонки, – возможно, что за этой проблемой со стартами кроется нечто большее. Ну или что-то сработало не так, как должно было, либо же мы ошиблись с настройками сильнее, чем другие.

Оскар Пиастри – один из лучших стартеров в пелотоне. Я не так хорош, как он, но при этом и не сильно хуже него.

И опять же, мы видели еще одну гонку, победа в которой чуть не ускользнула от нас из-за проблем на старте. При этом на этот раз ситуация на старте снова отличалась от того, что происходило в предыдущие разы.

Так что в целом, как я и говорил перед началом уик-энда, нам нужно постараться добиться большей стабильности, и мы работаем над этим. По ощущениям, я стал лучше выполнять все предстартовые процедуры, просто пока, очевидно, это не вылилось в конечный результат», – рассказал Норрис.

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