Ландо Норрис: «У «Макларена» были возможности побеждать Ферстаппена, но мы ими не пользовались. Теперь это в прошлом»

Норрис высказался о шансах в борьбе за титул.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, который ему удалось выиграть. В результате сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете до 70 очков.

«Суббота всегда дает неплохое представление о том, на что вы можете быть способны, и мы в субботу были очень быстры, так что у нас были большие надежды. Управлять машиной было очень приятно.

Я думал, что Макс будет быстрее, чем оказалось на самом деле. Как кажется, у него возникли какие-то проблемы – потому что он отстал и откатился туда, где ехала «Феррари», что меня сильно удивило.

Борьба за титул? Так мы ведем ее весь год – а не то что я внезапно решил, что нам стоит побороться! У меня уже какое-то время была достаточно быстрая для этого машина.

Но вообще это феноменально. Я бы не сказал, что мы были лучшими, начиная с Гран-при Майами, но в среднем так и было. У нас были возможности побеждать , но мы ими не пользовались. Но это уже в прошлом.

Мы постарались улучшить работу болида во многих областях и такие результаты как сегодня доказывают это. Мы отлично начали вторую половину сезона», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?