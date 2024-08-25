Ландо Норрис: «У «Макларена» были возможности побеждать Ферстаппена, но мы ими не пользовались. Теперь это в прошлом»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис высказался о шансах в борьбе за титул.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Нидерландов, который ему удалось выиграть. В результате Норрис сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете до 70 очков.

«Суббота всегда дает неплохое представление о том, на что вы можете быть способны, и мы в субботу были очень быстры, так что у нас были большие надежды. Управлять машиной было очень приятно.

Я думал, что Макс будет быстрее, чем оказалось на самом деле. Как кажется, у него возникли какие-то проблемы – потому что он отстал и откатился туда, где ехала «Феррари», что меня сильно удивило.

Борьба за титул? Так мы ведем ее весь год – а не то что я внезапно решил, что нам стоит побороться! У меня уже какое-то время была достаточно быстрая для этого машина.

Но вообще это феноменально. Я бы не сказал, что мы были лучшими, начиная с Гран-при Майами, но в среднем так и было. У нас были возможности побеждать Макса, но мы ими не пользовались. Но это уже в прошлом.

Мы постарались улучшить работу болида во многих областях и такие результаты как сегодня доказывают это. Мы отлично начали вторую половину сезона», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

9 комментариев
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Главно не запори последнюю треть чемпионата, пусть будет интрига до последнего Гран-при
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Ответ Paninaro
Всё так, Ландо. Человек, проигравший Дэну два сезона из трёх, вряд ли будет серьёзным соперником на сравнимой машине.)
А у человека, выигравшего 3 титула, болид сравнимый с болидом Норриса? Это в какой вселенной?
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Хотелось бы верить.
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Ответ Minuvert
У Норриса 2,5 победы в ГП, а понтов, будто 3 титула уже взял) Очень закомплексованный гонщик, который оказался за рулем быстрого болида
Кажется, тут очень закомплексованный зритель оказался за клавиатурой.
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Ответ strelf1
Кажется, тут очень закомплексованный зритель оказался за клавиатурой.
Как вам угодно, сам же себя считаю очень вовлеченным
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