Ландо Норрис: «Темп был сильным, машина работала просто невероятным образом»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис поделился эмоциями после победы на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» признал, что ожидал большей скорости от Макса Ферстаппена, и что остался очень доволен тем, какой темп продемонстрировал.

«Потрясающие ощущения. Я бы не назвал эту гонку превосходной – снова из-за того, что случилось на первом круге. В остальном все было прекрасно. Темп был сильным, машина работала просто невероятным образом.

Я смог атаковать и пройти Макса. И в целом гонка получилась не очень сложной. Было тяжело, но мне все понравилось.

Вообще я ожидал, что с 6-7 круга Макс начнет атаковать и отрываться, создавая отрыв. Но он так этого и не сделал.

Начиная с этого момента я понял, что мы и правда в борьбе. Темп Макса, как кажется, только падал, я же становился все быстрее и быстрее. Так что я чувствовал себя комфортно и мог атаковать», – рассказал Норрис.

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4 комментария
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Если до перерыва норис разочаровывал, то эту гонку провел очень мощно. Насколько быстрым был гоночный темп, лучший по темпу. И резину сохранять умеет (чем увы до сих пор не может похвастаться пиастри), благодаря чему и лучший круг забрал напоследок.
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Ну что теперь перестанут рассказывать про скилл максика, и начнут рассказывать про скилл норриса ? Вообще конечно с лучшей тачкой жизнь намного проще, можно слить старт и обогнать потом, можно и с тактикой поиграть, много чего можно. Только поздновато, какая то нереальная куча очков потеряна до этого. Посмотрим как ещё дружок реагировать начнет на трассе если начнет проигрывать на трассе постоянно.
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