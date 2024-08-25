Ландо Норрис: «Темп был сильным, машина работала просто невероятным образом»

Норрис поделился эмоциями после победы на .

Пилот « » признал, что ожидал большей скорости от , и что остался очень доволен тем, какой темп продемонстрировал.

«Потрясающие ощущения. Я бы не назвал эту гонку превосходной – снова из-за того, что случилось на первом круге. В остальном все было прекрасно. Темп был сильным, машина работала просто невероятным образом.

Я смог атаковать и пройти Макса. И в целом гонка получилась не очень сложной. Было тяжело, но мне все понравилось.

Вообще я ожидал, что с 6-7 круга Макс начнет атаковать и отрываться, создавая отрыв. Но он так этого и не сделал.

Начиная с этого момента я понял, что мы и правда в борьбе. Темп Макса, как кажется, только падал, я же становился все быстрее и быстрее. Так что я чувствовал себя комфортно и мог атаковать», – рассказал Норрис.

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