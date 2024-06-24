«Ауди» интересуется Гасли, «Альпин» оценит Шумахера и Дуэна на тестах (Motorsport-Total)

Состав «Альпин», вероятно, полностью поменяется в 2025 году.

может покинуть «Альпин» вместе с в конце года.

Новый исполнительный советник команды намекал на то, что Гасли продолжит работу в следующем сезоне, однако, по информации Motorsport-Total.com, будущее француза еще не определено.

Пьер входит в число гонщиков, которыми интересуется Андреас Зайдль, исполнительный директор « » (с сезона-2026 – « »). Одно место в швейцарской команде уже забронировано за Нико Хюлькенбергом, который покинет «Хаас» в конце сезона.

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер, выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), по-прежнему претендует на место во французской команде «Формулы-1».

Немецкий портал сообщает, что 3 июля Шумахер и другой кандидат – запасной «Альпин» Джек Дуэн – проведут тесты в Ле-Кастелле за рулем болида 2022 года.

«Если Шумахер рассчитывает на серьезный шанс получить кокпит, ему наверняка нужно оказаться быстрее», – отмечается в статье.

Тем не менее, «победа» на тестах не гарантирует Шумахеру или Дуэну места – пилотом «Альпин» в 2025 году может стать Карлос Сайнс из «Феррари». Об этом сообщили несколько ключевых автоспортивных изданий.

Как пишет Motorsport-Total.com, Бриаторе, по всей видимости, узнал о сомнениях Сайнса в «Заубере» и «Уильямсе» и сделал Карлосу «очень конкретное предложение в последний момент».

«Альпин» нацелена на подписание Сайнса (RN365)

Жан Тодт о Мике Шумахере: «Многие думали, что его фамилия – это преимущество. Но в итоге она стала проблемой»