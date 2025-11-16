  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя о критике Элканна: «Хватит двух извилин, чтобы осознать, насколько плох болид «Феррари»
Монтойя отреагировал на обвинения босса «Феррари» в адрес пилотов.

Бывший гонщик «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что думает о высказываниях президента «Феррари» Джона Элканна о пилотах Льюисе Хэмилтоне и Шарле Леклере.

По мнению босса компании, спортсменам стоит «думать о «Феррари» и «меньше говорить».

«Причина, почему он это сказал, заключается в давлении на него внутри компании. Лучший способ преодолеть давление – отразить его вовне. Но в какой-то момент надо осознать, что твой подход не работает.

Главная проблема «Феррари» – политика, много политики.

Посмотрите на онборд с болида Макса [Ферстаппена], который едет за Льюисом, и машина Льюиса… Боже мой. «Феррари» не справляется с кочками.

Но я не понимаю. Хватит двух извилин, чтобы осознать, насколько плох болид. В какой-то момент надо признать ошибки и сказать: «Эй, я был неправ. То, что мы делаем, не работает. Давайте попробуем что-то другое», – заявил эксперт в интервью AS Colombia.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Джон Элканн
logoШарль Леклер
logoХуан-Пабло Монтойя
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
