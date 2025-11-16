  • Спортс
2

Дэймон Хилл: «Когда кажется, что Ферстаппен на настиле и счет доходит до девяти, Макс встает и отправляет соперника в нокаут»

Хилл сравнил Ферстаппена с боксером и оценил шансы Макса на титул.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл сообщил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен по-прежнему способен побороться с пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри за чемпионство.

За три этапа до конца сезона нидерландец проигрывает лидеру сезона 49 очков.

«Никто его не списывает, ведь все видели, что ему удавалось раньше. Когда кажется, что он на настиле и счет доходит до девяти, он встает и отправляет соперника в нокаут. Он не сдастся, пока останется хоть какая-то надежда, и сыграет свою роль в предстоящих гонках.

Не думаю, что можно подготовиться к такому соперничеству. Это просто становится реальностью. Ты долго мечтаешь об этом, а затем, возможно, получаешь призрачный шанс. А когда исход практически гарантирован – в начале сезона казалось, что в гонке только они вдвоем (Норрис и Пиастри – Спортс’‘) – это начинает давить психологически.

Столкновение с реальностью может стать настоящим потрясением, если это новая ситуация для тебя. Необходим правильный подход. Макс уже преодолел барьер первого титула. Когда ты гонишься за первым чемпионством, это и манит, и мешает сосредоточиться», – порассуждал эксперт.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Гельмут Марко: «Ферстаппена может спасти только авария или сход Норриса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
