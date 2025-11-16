  • Спортс
  • Джонни Херберт предложил замену Хэмилтону в «Феррари»: «Видел интервью с Сайнсом – он хотел бы вернуться. Карлос был хорош»
11

Джонни Херберт предложил замену Хэмилтону в «Феррари»: «Видел интервью с Сайнсом – он хотел бы вернуться. Карлос был хорош»

Херберт считает, что «Феррари» стоит подумать о возвращении Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт полагает, что из-за не самых высоких результатов «Феррари» может начать искать замену Льюису Хэмилтону.

Эксперт не исключает, что Скудерия может обратиться к своему бывшему пилоту Карлосу Сайнсу, который теперь выступает за «Уильямс».

«Не думаю, что они выберут [Макса] Ферстаппена. Возможно, остановятся на ком-то из молодых пилотов. Но я тут видел небольшое интервью с Карлосом Сайнсом, и когда его спросили, хотел бы он вернуться в «Феррари», то он ответил: «Да, пожалуй!»

Карлос блестяще выступал за «Феррари» и держал [Шарля] Леклера под контролем. Он все еще молод. Он все еще показывает хорошие результаты, даже несмотря на небольшие трудности в «Уильямсе». Мы знаем, насколько хорош он был в «Феррари», – сказал Херберт.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Daily Mirror
