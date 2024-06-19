Жан Тодт о Мике Шумахере: «Многие думали, что его фамилия – это преимущество. Но в итоге она стала проблемой»

Тодт высказался о карьерных перспективах .

Бывший президент считает, что Шумахер по уровню таланта заслуживает места в «Формуле-1». И что потерял он это место потому, что выступал в тот момент за команду со слишком слабой машиной.

«Мне бы хотелось, чтобы он сумел достичь тех целей, о которых мечтает. Многие люди думали, что его фамилия – это преимущество. Но в итоге его фамилия стала скорее проблемой.

Более того, ожидания от его выступлений были просто неразумными – машина, на которой он выступал, была недостаточно конкурентоспособной. И он так и не получил возможности продемонстрировать свой потенциал.

При этом у Мика действительно было несколько аварий, в некоторых из которых был виноват он сам. Тем не менее, он заслуживает места в «Формуле-1». Мик лучше половины гонщиков, которые там выступают. И у него точно есть все необходимое, чтобы выступать в «Ф-1». Вне всяких сомнений. Иначе он бы не выигрывал в «Формуле-3» и «Формуле-2».

Мик был слишком хорошим. Иногда, чтобы добиться успеха, нужно поработать локтями. А по собственному опыту руководства командами «Формулы-1» я знаю, что уровень выступлений гонщика мгновенно падает, как только он перестает чувствовать уверенность», – рассказал .

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