Жан Тодт о Мике Шумахере: «Многие думали, что его фамилия – это преимущество. Но в итоге она стала проблемой»

Теги ФИА Жан Тодт Формула-1 Хаас Мик Шумахер Авто

Тодт высказался о карьерных перспективах Мика Шумахера.

Бывший президент ФИА считает, что Шумахер по уровню таланта заслуживает места в «Формуле-1». И что потерял он это место потому, что выступал в тот момент за команду со слишком слабой машиной.

«Мне бы хотелось, чтобы он сумел достичь тех целей, о которых мечтает. Многие люди думали, что его фамилия – это преимущество. Но в итоге его фамилия стала скорее проблемой.

Более того, ожидания от его выступлений были просто неразумными – машина, на которой он выступал, была недостаточно конкурентоспособной. И он так и не получил возможности продемонстрировать свой потенциал.

При этом у Мика действительно было несколько аварий, в некоторых из которых был виноват он сам. Тем не менее, он заслуживает места в «Формуле-1». Мик лучше половины гонщиков, которые там выступают. И у него точно есть все необходимое, чтобы выступать в «Ф-1». Вне всяких сомнений. Иначе он бы не выигрывал в «Формуле-3» и «Формуле-2».

Мик был слишком хорошим. Иногда, чтобы добиться успеха, нужно поработать локтями. А по собственному опыту руководства командами «Формулы-1» я знаю, что уровень выступлений гонщика мгновенно падает, как только он перестает чувствовать уверенность», – рассказал Тодт.

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12 комментариев
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«Мик лучше половины гонщиков, которые там выступают» - лол))) и сказал он это конечно же не потому, что фамилия у Мика - Шумахер;)
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"машина, на которой он выступал, была недостаточно конкурентоспособной"
Недостаточно конкурентноспособной с машиной Маги?
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Ответ irs118return
Если бы ему повезло как люсьену с самого начала из космовоза в космовоз, мог бы продолжить дело отца)
Хэмилтон дебютантом сразу под Алонсо попал и выстоял, а Мик даже уровня Магнуссена не потянул.
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Лучше половины гонщиков? Ну давайте попробуем. Я начну. Сарджент возможно. Кто продолжит?
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Алонсо в минарди начинал. И чё? Каким то образом сумел себя показать
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Это, конечно, лол из лолов. Если бы его фамилия не была Шумахер, он бы вообще из первых юниорских серий по уровню таланта не выбрался.
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«Мик лучше половины гонщиков, которые там выступают» - разве что в поедании бургеров.
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Ответ Cardboard_monkey
Алонсо в минарди начинал. И чё? Каким то образом сумел себя показать
Ну он же не Фернандо Шумахер, если был Шумахером, тоже бы сложно было))))) Ему фамилия не мешала
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Ответ irs118return
Если бы ему повезло как люсьену с самого начала из космовоза в космовоз, мог бы продолжить дело отца)
Такой фарт как у Хэмильтона 1-2 раза в истории бывает. Нужно уметь показывать себя в любой команде, как это делают все кто на что-то претендует
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Ответ Руслан Бекиров
Лучше половины гонщиков? Ну давайте попробуем. Я начну. Сарджент возможно. Кто продолжит?
Джоу?
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Ответ Давид Agabekyan
Джоу?
Ну я считаю, что они уже плюс минус на одном уровне
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