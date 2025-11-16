Дэймон Хилл: «Как патриот болею за Норриса. Все в семью!»

Хилл рассказал о своих предпочтениях в битве за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл сообщил, что поддерживает соотечественника из «Макларена» Ландо Норриса в борьбе с напарником Оскаром Пиастри и соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Он что-то нашел, правда? И в идеальный момент – когда Оскар немного потерялся, оказался под давлением. Они оба только учатся сражаться за чемпионство. Это не то же самое, что просто гоняться.

Все сводится к психологической и физической дисциплине, а это требует больших усилий. И важно, у кого есть нужные качества, а у кого нет.

У Ландо есть чемпионский потенциал – он продемонстрировал это еще в прошлом году. Да, был период, когда он сник, но сейчас вернулся с удвоенной силой, и все складывается для него хорошо.

Как патриоты мы, конечно, болеем за Ландо. Все в семью, можно сказать! У нашей страны прекрасный послужной список, если говорить о чемпионах мира. Такое ощущение, что мы всегда способны произвести на свет нового чемпиона. Если один из нас увядает, следующий уже наготове», – отметил британец.

