Гюнтер Штайнер: «Окон выступает даже хуже Хюлькенберга. Но кто его заменит? Найдется ли кто-то?»

Штайнер высказался о проблеме смены поколений в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса » считает, что успехи Оливера Бермэна начинают оказывать давление на его напарника Эстебана Окона .

За три этапа до конца сезона Бермэн занимает в чемпионате 11-ю строчку с 40 очками, в то время как Окон идет 16-м с 30 очками.

«Думаю, у Эстебана есть повод переживать. Сколько раз он вылетал после первого сегмента квалификации? Довольно немало. А сколько раз Олли проходил в третий сегмент? Несколько. Причем речь не просто о 10-м месте в Q3. Он был там 8-м.

Когда Нико [Хюлькенберг ] проигрывал [Габриэлу] Бортолето и когда Хюлькенберг опережал Бортолето, никто не говорит о проблемах Окона. Но он выступает даже хуже Нико.

Стоит ли ему переживать за свое место в «Ф-1» в 2026-м? А найдется ли кто-то, кто сможет его заменить? Или нынешние пилоты все еще остаются лучшим вариантом, даже если им уже не 22 года?

Вот сколько еще Фернандо Алонсо собирается выступать? В начале 2027-го ему будет 45, а Льюису [Хэмилтону] – 42.

Если он проведет не лучший сезон в следующем году, то он уйдет по собственному желанию. Но кто его заменит? Какой талант?» – порассуждал Штайнер.

