  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Окон выступает даже хуже Хюлькенберга. Но кто его заменит? Найдется ли кто-то?»
4

Гюнтер Штайнер: «Окон выступает даже хуже Хюлькенберга. Но кто его заменит? Найдется ли кто-то?»

Штайнер высказался о проблеме смены поколений в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса» считает, что успехи Оливера Бермэна начинают оказывать давление на его напарника Эстебана Окона.

За три этапа до конца сезона Бермэн занимает в чемпионате 11-ю строчку с 40 очками, в то время как Окон идет 16-м с 30 очками.

«Думаю, у Эстебана есть повод переживать. Сколько раз он вылетал после первого сегмента квалификации? Довольно немало. А сколько раз Олли проходил в третий сегмент? Несколько. Причем речь не просто о 10-м месте в Q3. Он был там 8-м.

Когда Нико [Хюлькенберг] проигрывал [Габриэлу] Бортолето и когда Хюлькенберг опережал Бортолето, никто не говорит о проблемах Окона. Но он выступает даже хуже Нико.

Стоит ли ему переживать за свое место в «Ф-1» в 2026-м? А найдется ли кто-то, кто сможет его заменить? Или нынешние пилоты все еще остаются лучшим вариантом, даже если им уже не 22 года?

Вот сколько еще Фернандо Алонсо собирается выступать? В начале 2027-го ему будет 45, а Льюису [Хэмилтону] – 42.

Если он проведет не лучший сезон в следующем году, то он уйдет по собственному желанию. Но кто его заменит? Какой талант?» – порассуждал Штайнер.

Главный бриллиант «Ф-1» в США близок к краху? $600 млн инвестиций не окупаются!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
logoОливер Бермэн
logoХаас
logoФернандо Алонсо
logoЭстебан Окон
logoГюнтер Штайнер
logoНико Хюлькенберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoГабриэл Бортолето
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф о шансах на Гран-при Лас-Вегаса: «Не стал бы строить ожидания «Мерседеса» на основе результатов прошлого сезона»
4 минуты назад
Серхио Перес: «приглашение «Кадиллака» – это сценарий мечты. Я получил возможность перезагрузить карьеру»
47 минут назад
Эмерсон Фиттипальди о лучшем гонщике «Ф-1» в данный момент: «Это трудно, но я все-таки назову Ферстаппена»
сегодня, 16:11
Актер Фассбендер выступит в 500-километровой гонке в Интерлагосе
сегодня, 15:55
Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Из-за проблем с надежностью болида потеряли 12-15 очков»
сегодня, 15:32
Браун назвал Хаккинена быстрейшим и самым честным пилотом, Алонсо – самым целеустремленным
сегодня, 15:19
Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»
сегодня, 14:49
У «Порше» появится «юниорская» команда в «Формуле E»
сегодня, 14:31
Переговоры по сиквелу фильма «Формулы-1» с Брэдом Питтом официально ведутся
сегодня, 14:08Кино
Зак Браун: «Макларен» прошел путь от худшей до лучшей команды быстрее всех. В 2018-м все говорили, что нам конец»
сегодня, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото