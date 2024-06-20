Стефано Доменикали допустил отказ от гибридов в 2030-м: «Болиды и моторы «Ф-1» стали бы легче и проще, снова был бы хороший звук»

«Ф-1» рассматривает отказ от гибридных двигателей в 2030 году.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что переход на «зеленое» топливо может привести к тому, что серия откажется от гибридных силовых установок.

«Мое личное мнение заключается в том, что [в 2026 году] было бы достаточно использовать нейтральное по отношению к климату топливо. Но надо учитывать желания производителей.

Все развивается так быстро, что сегодняшнее решение, наверное, отличалось бы от выбора, сделанного два года назад. Я не инженер, но у меня есть видение будущего нашего спорта. И я могу представить, что в следующем цикле регламента [с 2030 года] мы сможем сосредоточиться на «зеленом» топливе. Если получится продемонстрировать нулевые выбросы, мы сможем позаботиться и о других важных вещах в плане экологии.

В таком случае болиды и моторы вновь стали бы легче и проще. И у двигателей снова был бы хороший звук. Это важно для болельщиков. Но сейчас мы должны сосредоточиться на ближайшем шаге, а не на том, что будет после него», – заявил Доменикали.

Босс сообщил, что «Ф-1» намерена продвигать свои технологии активнее, чем раньше:

«Мы планируем изменить ситуацию. Демонстрация миру того, на что мы способны, имеет жизненно важное значение. В прошлом нам это не удавалось. И мы должны объяснить это так, чтобы поняла моя 86-летняя мать. Каждый должен сыграть свою роль – команды, производители, поставщики топлива. Шанс важнее какой бы то ни было секретности. Для производителей и топливных компаний это тоже возможность, так что все должны работать согласованно.

Людям надо объяснить, что наше топливо не только «зеленое», но и может использоваться в любом дорожном автомобиле, как только рынку удастся предложить его по разумной цене. В данный момент эта цель все еще далека, но «Формула-1» известна тем, что достигает многого за короткий промежуток времени. Вот каким должен быть наш сигнал.

Мы не хотим сражаться против электромобилей, мы хотим открыть людям глаза на то, что существуют другие технологии. И мы должны продвигать свой спорт, показывая, что « » опережает всех по развитию данного топлива.

Все графики идут вверх – по борьбе на трассе, числу зрителей, интересу со стороны больших компаний. Где нам нужно прибавить, так это по части своего имиджа как технологического лидера. Вот пример: мы стали единственным глобальным видом спорта, который поставил перед собой цель стать CO 2 -нейтральным к 2030 году. И мы не просто говорим, а создаем факты. Никто больше так не делает».

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