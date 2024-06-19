Стефано Доменикали о намерении увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Такова цель. Цифры показывают, что зрителям это интересно»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Доменикали рассказал  о планах увеличить количество спринтов в сезоне «Ф-1».

Руководитель чемпионата отметил, что в будущем боссы «Формулы-1» хотели бы повысить число спринтов, проводимых по ходу сезона. На данный момент за сезон «Ф-1» проводит шесть Гран-при со спринт-заездами.

«Такова цель. Цифры показывают, что зрителям интересны спринты. Что касается количества гонок, то мне не кажется, что 24 Гран-при за сезон – это переизбыток. Посмотрите на другие виды спорта. В футбол или баскетбол играют почти каждый день. Они гораздо активнее развлекают своих болельщиков. И с точки зрения количества в «Формуле-1» намного меньше контента.

Тем не менее, в сравнении с другими видами спорта у нас все идет очень хорошо. Мы развиваемся. Все, кто вовлечен в «Формулу-1», кто имеет к ней отношение, должен быть доволен ситуацией.

Сейчас мы хотим оставить количество Гран-при на отметке в 24 гонки за сезон. Но говорить о том, что 24 Гран-при в сезоне это слишком много – неправильно. Слишком много чего? Когда дела у «Формулы-1» идут так хорошо, как сейчас – когда у нас так много победителей и претендентов на победы, а фанаты считают дни до следующей гонки, когда плотность в пелотоне стала настолько высокой.

Мы уже говорим об отрывах в 0,078 или 0,093 секунды. Это меньше одной десятой отрыва – на круге длиною в 4-5 км. Обычно такие отрывы мы видим в забегах на сто метров. Так что 24 Гран-при за сезон – это хорошее число», – рассказал Доменикали.

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22 комментария
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И это хреново. Спринт это просто бесполезные покатушки, не тренировка и не гонка, не пойми что
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Стефано все по методичке своей отрабатывает. Каждый раз одно и тоже говорит...
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Интересно, кто эти зрители и где они? В голове у Доменикали и только там
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У Доменикали очевидно количество гран-при и спринтов является основным KPI в зарплате. Ведь кроме этого он ни о чем не говорит последние годы.
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Ответ vizl
Интересно, кто эти зрители и где они? В голове у Доменикали и только там
У них на руках вся статистика, но Васе с дивана конечно виднее)
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Ответ vizl
Интересно, кто эти зрители и где они? В голове у Доменикали и только там
Мы здесь
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каким зрителям?телезрителям врят ли-а те кто купил билеты на уикенд-деватся не куда-бабло отвалили вот и приходится смотреть
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Ответ gaben8800
Так не смотри практику, а дождись квалификации.
Так я и не смотрю практики. А спринты смотрю. Поэтому количество спринтов и увеличивают. Некоторые недовольны, но всё равно почему-то не пропускают спринты, в отличие от практик
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Ответ Руслан Бекиров
У Доменикали очевидно количество гран-при и спринтов является основным KPI в зарплате. Ведь кроме этого он ни о чем не говорит последние годы.
Ну так теперь это его работа, все хотят зарабатывать больше, поэтому не стоит удивляться.
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Ответ Ascari
Это зрители нового поколения, которые и полнометражные фильмы мало смотрят, так как они длинные. Им больше сериалы нравятся, и спринты заходят больше потому
ты утверждаешь что есть зрители которые смотрят короткие спринты, а длинные гонки - нет?
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Эти же цифры показывают всенародную поддержку Путина.
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Зрители, которым нравятся спринты - кто они?
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Ответ vizl
Интересно, кто эти зрители и где они? В голове у Доменикали и только там
спринт по цифрам конкурирует с обычными практиками. Очевидно, что люди предпочитают хоть какое-то подобие гонке
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Ответ Кирилл Конопельченко
Зрители смотрят по тому что спринт есть. А не от того что он им нравится.
практики зрители почему-то не смотрят потому что они есть
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Ответ mclaren-honda
ты утверждаешь что есть зрители которые смотрят короткие спринты, а длинные гонки - нет?
ну, кстати, в заявлении товарища может быть смысл, обсуждается же сокращение времени футбольных матчей. Но основная причина, думаю, всё-таки в другом, просто для среднестатистического зрителя спринт интересней практик.
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Ответ Пинок Ногоев
Как управленец могу сказать, что сейчас идёт тренд на увеличение "событий". Спринт - это событие. В отличии от трени. Сюда же, кстати, и увеличение этапов. Это билеты, трансляции, реклама и прочее... Если бы из взвешивания болидов можно было сделать "событие" - пошло бы в ход и это. Таков современный подход.
с трештоком и скандальчиками)
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Ответ Bokoffsky
Эти же цифры показывают всенародную поддержку Путина.
и тут Путин, вам он прямо жить мешает) думаю, цифры просмотров трансляций и финансовых прибылей не врут. Ну и думаю, бОльшая часть зрителей вместо практик действительно предпочтёт посмотреть усечённый вариант гонки.
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