Стефано Доменикали о намерении увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Такова цель. Цифры показывают, что зрителям это интересно»

рассказал о планах увеличить количество спринтов в сезоне «Ф-1».

Руководитель чемпионата отметил, что в будущем боссы «Формулы-1» хотели бы повысить число спринтов, проводимых по ходу сезона. На данный момент за сезон «Ф-1» проводит шесть Гран-при со спринт-заездами.

«Такова цель. Цифры показывают, что зрителям интересны спринты. Что касается количества гонок, то мне не кажется, что 24 Гран-при за сезон – это переизбыток. Посмотрите на другие виды спорта. В футбол или баскетбол играют почти каждый день. Они гораздо активнее развлекают своих болельщиков. И с точки зрения количества в «Формуле-1» намного меньше контента.

Тем не менее, в сравнении с другими видами спорта у нас все идет очень хорошо. Мы развиваемся. Все, кто вовлечен в «Формулу-1», кто имеет к ней отношение, должен быть доволен ситуацией.

Сейчас мы хотим оставить количество Гран-при на отметке в 24 гонки за сезон. Но говорить о том, что 24 Гран-при в сезоне это слишком много – неправильно. Слишком много чего? Когда дела у «Формулы-1» идут так хорошо, как сейчас – когда у нас так много победителей и претендентов на победы, а фанаты считают дни до следующей гонки, когда плотность в пелотоне стала настолько высокой.

Мы уже говорим об отрывах в 0,078 или 0,093 секунды. Это меньше одной десятой отрыва – на круге длиною в 4-5 км. Обычно такие отрывы мы видим в забегах на сто метров. Так что 24 Гран-при за сезон – это хорошее число», – рассказал Доменикали.

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