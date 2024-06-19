В «Астон Мартин» не оставляют надежд заполучить Ньюи (De Telegraaf)

Теги Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Ньюи может перейти в «Астон Мартин».

Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» формально покинул свою должность, но продолжает работать с командой и ездить на некоторые Гран-при.

Ранее сообщалось об интересе к Ньюи со стороны «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Астон Мартин», но никакой конкретной информации до сих пор не поступало.

Согласно данным нидерландского De Telegraaf, в «Астон Мартин» не оставляют надежд переманить Ньюи и недавно для британца была устроена частная экскурсия по новейшей современной базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне.

Ньюи сможет приступить к работе в новой команде «Формулы-1» с 1 мая 2025 года.

Хуан-Пабло Монтойя: «Ньюи в мгновение ока согласился бы стать главным по суперкарам в «Феррари» и работать над болидом «Ф-1»

7 комментариев
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Ответ Luca di Montezemolo
Комментарий скрыт
может он хочет олдскула затащить на третий титул )
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Ответ Сергей Богатырёв
думаю, если машина АМ когда-нибудь позволит претендовать на титул, олдскула из команды уберут и посадят кого-то, кто водит хуже Стролла.
тоже вариант, но тут может маркетинг порешает.
Да и стролл, постепенно, не один владелец становится
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Ответ ASphotographer
может он хочет олдскула затащить на третий титул )
Алонсо я вообще здесь не упоминаю, потому что при любом варианте как бы Алонсо не ездил, а стролла придется нахваливать в строллтим, а можно перейти в адекватную команду без сынков и не придется этим заниматься, но это его дело, лучше тогда бы пошел вилки поднимать.
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