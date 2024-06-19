В «Астон Мартин» не оставляют надежд заполучить Ньюи (De Telegraaf)

Ньюи может перейти в «Астон Мартин».

Бывший глава конструкторского бюро « » формально покинул свою должность, но продолжает работать с командой и ездить на некоторые Гран-при.

Ранее сообщалось об интересе к Ньюи со стороны «Феррари», « », « » и « », но никакой конкретной информации до сих пор не поступало.

Согласно данным нидерландского De Telegraaf, в «Астон Мартин» не оставляют надежд переманить Ньюи и недавно для британца была устроена частная экскурсия по новейшей современной базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне.

Ньюи сможет приступить к работе в новой команде «Формулы-1» с 1 мая 2025 года.

Хуан-Пабло Монтойя: «Ньюи в мгновение ока согласился бы стать главным по суперкарам в «Феррари» и работать над болидом «Ф-1»