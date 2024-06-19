В «Астон Мартин» не оставляют надежд заполучить Ньюи (De Telegraaf)
Ньюи может перейти в «Астон Мартин».
Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» формально покинул свою должность, но продолжает работать с командой и ездить на некоторые Гран-при.
Ранее сообщалось об интересе к Ньюи со стороны «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Астон Мартин», но никакой конкретной информации до сих пор не поступало.
Согласно данным нидерландского De Telegraaf, в «Астон Мартин» не оставляют надежд переманить Ньюи и недавно для британца была устроена частная экскурсия по новейшей современной базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне.
Ньюи сможет приступить к работе в новой команде «Формулы-1» с 1 мая 2025 года.
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