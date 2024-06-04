Хуан-Пабло Монтойя: «Ньюи в мгновение ока согласился бы стать главным по суперкарам в «Феррари» и работать над болидом «Ф-1»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Авто

Монтойя рассказал об условии для перехода Ньюи в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя, работавший в Эдрианом Ньюи в «Макларене», предположил, как «Феррари» может привлечь конструктора, покидающего «Ред Булл».

«На мой взгляд, единственной причиной для его перехода в «Феррари» является работа над дорожными автомобилями.

Если «Феррари» скажет: «Ты возглавляешь работу над следующими пятью суперкарами, а также должен построить машину «Ф-1», то, думаю, он бы воспользовался этой возможностью в мгновение ока, потому что ему нравится раздвигать пределы возможного.

Гиперкар RB17? Но это машина «Ред Булл», не «Феррари». Дело в эмблеме, нравится вам это или нет», – отметил Монтойя.

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