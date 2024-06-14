Джек Дуэн: «Моя мечта – попасть в «Формулу-1», и я хотел бы оказаться на стартовой решетке уже в следующем году»

Дуэн надеется занять место Окона в « ».

Резервный пилот французской команды является одним из главных претендентов на то, чтобы оказаться за рулем болида «Альпин» в следующем сезоне.

В этом году Дуэн должен провести несколько пятничных практик – первая из них была на этапе в Канаде, но австралиец провел на трассе совсем мало времени из-за дождевых условий.

«Очевидно, что это отличная возможность. Моя мечта – попасть в «Формулу-1», и я хотел бы оказаться на стартовой решетке уже в следующем году. И если мне представится такая возможность – будет здорово. Я рос вместе с этой командой, мы вместе развивались в течение трех последних лет, так что переход должен пройти отлично.

Я провел много частных тестов за рулем болидов 2021 и 2022 года, и чувствую, что готов как никогда, я очень комфортно чувствую себя, работая с командой в пятничных свободных заездах, так что этот переход должен пройти вполне естественным путем. Тем не менее, я не собираюсь витать в облаках, я по-прежнему резервный пилот команды.

Я продолжу работать день за днем и буду надеяться, что звезды сойдутся. Но я в любом случае буду продолжать работать и выкладываться, чтобы как можно лучше показывать себя на трассе, когда мне представляется такая возможность», – рассказал .

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