Макс Ферстаппен: «Ред Булл» по какой-то причине тяжелее, чем в 2023-м, некоторые вещи трудно объяснить»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рассказал, как «Ред Булл» преодолевает трудности.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на Гран-при Канады и сообщил, что нынешний сезон складывается для его команды тяжелее предыдущего.

«Мы все очень сосредоточены и многое делаем правильно. Но по какой-то причине не все идет гладко, как в прошлом году, когда казалось, что все складывается очень здорово. На большинстве трасс у нас не было никаких проблем с надежностью.

Не знаю, по какой-то причине в этом году тяжелее. Кроме того, некоторые вещи трудно объяснить. Иногда кажется, что ты словно движешься по спирали, и, наверное, требуется время, чтобы выбраться. Но да, уверен, что мы все контролируем. Разумеется, всегда есть вещи, которые можно улучшить», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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