Кристиан Хорнер о Пересе: «Нам нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида»
Хорнер высказался о провале Переса в Канаде.
Руководитель «Ред Булл» отметил плохую форму Серхио Переса в последних гонках (за последние три этапа пилот набрал четыре очка) и выразил надежду на то, что на Гран-при Испании мексиканец покажет более высокий результат.
«Ужасный уик-энд для Чеко. Очевидно, мы получили некоторые повреждения на старте гонки. Ему нужно вернуться более сильным в Барселоне. К счастью, у «Феррари» день вышел хуже, они не заработали ни единого очка. Это немного помогло, но нам все равно нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида.
Сегодня нам повезло, но нужно, чтобы, начиная с Барселоны, Чеко вернулся в ту форму, в которой пребывал в начале сезона.
Наблюдая за ним, мы снова и снова видим, как сначала его темп, кажется, висит на волоске, а затем все приходит в норму. Он хороший пилот. У него крутой характер.
Думаю, неудачи бьют по нему сильнее, чем по кому-либо еще. Он будет нацелен на то, чтобы вернуться и показать всем в Барселоне ту форму, на которую, как мы знаем, он способен и которую показал в первых четырех гонках этого сезона», – считает Хорнер.
Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом
В психиатрии это называется "когнитивный диссонанс"