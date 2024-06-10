Кристиан Хорнер о Пересе: «Нам нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Хорнер высказался о провале Переса в Канаде.

Руководитель «Ред Булл» отметил плохую форму Серхио Переса в последних гонках (за последние три этапа пилот набрал четыре очка) и выразил надежду на то, что на Гран-при Испании мексиканец покажет более высокий результат.

«Ужасный уик-энд для Чеко. Очевидно, мы получили некоторые повреждения на старте гонки. Ему нужно вернуться более сильным в Барселоне. К счастью, у «Феррари» день вышел хуже, они не заработали ни единого очка. Это немного помогло, но нам все равно нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида.

Сегодня нам повезло, но нужно, чтобы, начиная с Барселоны, Чеко вернулся в ту форму, в которой пребывал в начале сезона.

Наблюдая за ним, мы снова и снова видим, как сначала его темп, кажется, висит на волоске, а затем все приходит в норму. Он хороший пилот. У него крутой характер.

Думаю, неудачи бьют по нему сильнее, чем по кому-либо еще. Он будет нацелен на то, чтобы вернуться и показать всем в Барселоне ту форму, на которую, как мы знаем, он способен и которую показал в первых четырех гонках этого сезона», – считает Хорнер.  

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4 комментария
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а то что?
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"Нам нужно" - но при этом продляете Переса )))
В психиатрии это называется "когнитивный диссонанс"
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Ответ mclaren-honda
а то что?
Продлят потом ещё только на год, а не на два.
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После Монако надеялись на Канаду, Перес обделался , теперь надеемся на Барселону , так и сезон скоро закончится
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