Оскар Пиастри: «Мне комфортнее, чем в дебютный сезон, в остальном все более-менее то же самое»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри рассказал, как изменился за последний год.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что его уверенность в себе возросла в сравнении с дебютным сезоном-2023.

«[Различия] не огромные. Пожалуй, на старте сезона я чувствовал себя несколько комфортнее, чем, скажем, 12 месяцев назад. Я чуть лучше освоился, чуть более уверен в себе, уже добился каких-то результатов. Так что есть только фактор дополнительного комфорта.

В остальном все более-менее то же самое, честно говоря. Нервы все еще присутствуют, подготовка очень похожа. Просто появился опыт, и ты не выступаешь на всех этих трассах впервые в болиде «Ф-1». Можно сказать, это естественное развитие, а не кардинальная перемена», – признался Оскар.

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