Мартин Брандл: «Борьба в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов началась»

Брандл рассказал о появившейся интриге в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что после провального для «Ред Булл» у «Феррари» и « » появились шансы в чемпионате.

«Феррари» и «Макларен» проводят хороший отрезок. Обе команды и пары гонщиков выглядят очень сплоченными, сосредоточенными и здорово структурированными. Это означает, что «Ред Булл» внимательно смотрит в зеркала заднего вида, если говорить как о чемпионате пилотов, так и о Кубке конструкторов. И, похоже, борьба началась, учитывая, что впереди так много гонок.

Лично я не сомневаюсь, что внутренние события в «Ред Булл» сказались на последних выступлениях, и команда отчаянно стремится вернуться к обычной работе на следующем этапе в Монреале», – поделился мнением Брандл.

Фредерик Вассер: «В чемпионате ничего не решено, есть минимум три команды в борьбе за победы»

«Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов