Мартин Брандл: «Борьба в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов началась»

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Феррари Макларен Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Авто

Брандл рассказал о появившейся интриге в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что после провального для «Ред Булл» Гран-при Монако у «Феррари» и «Макларена» появились шансы в чемпионате.

«Феррари» и «Макларен» проводят хороший отрезок. Обе команды и пары гонщиков выглядят очень сплоченными, сосредоточенными и здорово структурированными. Это означает, что «Ред Булл» внимательно смотрит в зеркала заднего вида, если говорить как о чемпионате пилотов, так и о Кубке конструкторов. И, похоже, борьба началась, учитывая, что впереди так много гонок.

Лично я не сомневаюсь, что внутренние события в «Ред Булл» сказались на последних выступлениях, и команда отчаянно стремится вернуться к обычной работе на следующем этапе в Монреале», – поделился мнением Брандл.

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1 комментарий
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Макларен далековато, к сожалению, слишком много проиграли в начале, поэтому не успеют догнать, а жаль, реальный шанс был бы побороться. Хотя и нынешние результаты можно назвать успехом!
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