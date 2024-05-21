Джордан отрицает, что контракт Ньюи с «Феррари» практически подписан

Теги возможные переходы Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Авто

Менеджер Эдриана Ньюи и бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан высказался о публикации Джонатана Макэвоя. Журналист Daily Mail утверждал, что конструктор, покидающий «Ред Булл», уже подписал или в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари».

По словам Джордана, Ньюи еще не сделал выбор.

«Мы все обожаем Джонатана Макэвоя, но абсолютно неправильно так уверенно говорить о том, что [Ньюи] присоединится к конкретной команде – в данном случае речь о «Феррари».

Я говорю как человек, который должен знать, и не раскрываю информацию: ни на какой-то стадии не было такого рода обсуждений [с «Феррари»]. Переговоры будут, и они продолжаются, потому что мы еще не решили, чего хочет Эдриан.

Боже, человеку уже 60 с чем-то лет, у него новая яхта, и я бы сказал, что наряду со всеми потенциальными коллективами, о которых мы говорим, пятой командой должен стать он сам. Он и [его жена] Аманда.

У них прекрасный дом в Кейптауне, мы часто с ними видимся, они отличные друзья. Я без понятия, и хочу прояснить: выбор в любом случае за Эдрианом, как и должно быть, но четкого решения нет.

Джонатан, я могу сделать это лишь через наше маленькое СМИ: мне очень нравится твоя работа, но, знаешь, это неточные сведения. Могу поклясться жизнью. В данный момент нет никакого сдвига в определенном направлении – мы изучаем варианты и позволяем разным сторонам вести с нами обсуждения», – сообщил Эдди в подкасте Formula for Success.

Эдриан Ньюи продолжит карьеру в «Феррари» (Daily Mail)

«Хорнер сказал: «Ты, #####, бесшумный убийца». Эдди Джордан о роли в уходе Ньюи

3 комментария
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Не сказал, чьей жизнью поклялся. Значит не считается.
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если Ньюи ушел в никуда,то как его довели:отец,прима и муж певицы.
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Тут не так ли как и в Спартаке, где когда что-то отрицают, значит точно правда?🤣
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