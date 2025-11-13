«Этот вариант кажется отличным на будущее». Ральф Шумахер допускает переход Пиастри в «Феррари»

Ральф Шумахер считает возможным переход Пиастри в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что недавнее публичное выступление президента «Феррари» Джона Элканна, в котором тот позволил себе критику в адрес пилотов «Феррари», говорит о желании руководства Скудерии расстаться с Льюисом Хэмилтоном .

По мнению Шумахера, оптимальным кандидатом для «Феррари» может стать Оскар Пиастри , которого, как кажется немцу, в свою очередь может уйти из «Макларена », учитывая ситуацию с неоднозначной позицией руководства и соперничестве с Ландо Норрисом.

«У меня есть некоторые подозрения на этот счет. То есть, я не верю в совпадения. А еще мы имеет отсутствие ясности и прозрачности мотивов, учитывая то, что эти конфликты, по ощущениям, могли бы спровоцированы изнутри. Что позволяет предположить, что обе команды находятся в поиске новых пилотов.

Если сегодня [будучи руководителем команды] я захочу заполучить гонщика с опытом, способного выигрывать гонки и бороться за чемпионский титул, я выберу Оскара Пиастри.

И с этой точки зрения, для команды, этот вариант кажется отличным, в том числе на будущее. Ведь Антонелли, к сожалению для «Феррари», недоступен. Ведь он уже в «Мерседесе». А так это был бы переход мечты – и для болельщиков «Феррари », и для Элканна», – рассказал Шумахер.

