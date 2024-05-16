Эдриан Ньюи: «15 лет назад я бы назвал полным безумием работу до 69-70 лет»

Ньюи сообщил, что может вернуться в «Формулу-1».

Конструктор Эдриан Ньюи не исключил, что будет работать в другой команде после ухода из «Ред Булл» в 2025 году.

«Если бы меня спросили 15 лет назад, буду ли я в 65 лет всерьез рассматривать смену команды и работу на протяжении еще четырех или пяти сезонов, я бы назвал это полным безумием.

Я хотел стать конструктором в автоспорте с тех пор, как мне было восемь или десять лет. Мне повезло реализовать эти амбиции, получить первую работу и с тех пор оставаться в автоспорте. Каждый день – это просто бонус. Мне просто нравится то, что я делаю.

У меня будет какой-то отпуск. Как сказал Форрест Гамп в конце своего долгого забега, я немного устал. Но в какой-то момент, наверное, я снова побегу», – сказал британец в интервью для Oyster Yachts.

Ньюи не ожидал, что новость об уходе из «Ред Булл» станет столь обсуждаемой:

«Я и не предполагал, что это станет таким большим событием, честно говоря. Я никогда толком об этом не думал. Я бы чуть не шокирован тем, что это было во всех газетах и на ТВ».

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