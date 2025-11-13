  • Спортс
  • Маттиа Бинотто: «Ауди» в «Ф-1» – самый захватывающий проект в автоспорте, если не во всем спорте»
Маттиа Бинотто: «Ауди» в «Ф-1» – самый захватывающий проект в автоспорте, если не во всем спорте»

Бинотто назвал приход «Ауди» в «Ф-1» ключевым событием для всего спорта.

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал, чего ждет от дебюта производителя в 2026 году. Команда будет создана на основе «Заубера».

«Ауди» в «Ф-1» – самый захватывающий проект в автоспорте, если не во всем спорте.

Цель ясна: сражаться за титулы к 2030 году. Этот путь потребует времени и подходящих людей, а также настроя на постоянный прогресс. «Формула-1» – крайне конкурентная среда. Нужно пройти длинный путь, чтобы стать чемпионом. Будут допущены ошибки, но уроки, которые будут извлечены благодаря этому, необходимы для трансформации.

Вот почему мы нацелены на три стадии: мы начинаем как новый участник с амбициями, превращаемся в претендента, который бросает вызов статус-кво и достигает первых успехов, и в конечном счете становимся чемпионами», – заявил Бинотто.

В «Ауди» показали проект ливреи для болида 2026 года

Исполнительный директор «Ауди»: «Компания хочет сражаться за чемпионство к 2030 году»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
