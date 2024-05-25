Макс Ферстаппен: «Немыслимое количество раз я прыгал почти в стену в последнем повороте»

Ферстаппен рассказал, как преодолевал ограничения болида «Ред Булл».

Гонщик « » Макс Ферстаппен сообщил о трудностях на пути к шестой позиции по итогам квалификации к .

«Мы пробовали разные вещи, и буквально ничто не улучшило ситуацию с машиной – ты просто оказываешься в тупике.

На втором секторе ситуация была такой плохой – я вообще не мог касаться поребриков, поскольку они слишком сбивали болид. Ты теряешь много времени на круге, это невероятно тяжело.

Мы везде смягчили, но болид был как карт. Как будто я еду без подвески – машина сильно скачет, не принимает на себя удары от поребриков или изменений наклона.

Количество раз, когда я прыгал почти в стену в последнем повороте, действительно немыслимое», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс объяснил, что подобные особенности существовали давно, однако не были заметны:

«Тут нет ничего нового, у нас эта проблема с 2022 года. Конечно, в последние несколько сезонов у нас преимущество по болиду, так что трудности несколько маскировались: мы отыгрываемся в поворотах, где поребрики и кочки не так сильно нас ограничивают.

Но соперники подбираются, и, естественно, если ты не улучшаешь свою слабейшую сторону, она проявляется, что и случилось в этот уик-энд».

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