Макс Ферстаппен о 6-м месте в квалификации: «Я словно ехал на карте без подвески»

Ферстаппен подвел итоги неудачной квалификации в Монте-Карло.

Гонщик « » завершил квалификацию к Гран-при Монако шестым, после чего поделился размышлениями.

«Я не разочарован позицией, я разочарован нашей скоростью. Это не стало сюрпризом, поскольку я знал наши ограничения перед этим уик-эндом. Ситуация была плохой, я не мог проезжать по поребрикам.

В среднем секторе я объезжал поребрики. Ощущения, словно едешь на карте без подвески и без демпфирования.

Ситуация для нас очень сложная. В высокоскоростных поворотах я чувствовал себя весьма комфортно, по крайней мере получал удовольствие, однако на низких скоростях мы слишком много теряли – там, где трасса кочковатая, и болид скачет.

Связан ли результат с особенностями трассы? Безусловно. Будут и другие автодромы с кочками и необходимостью правильно проезжать по поребрикам. Это определенно нас ограничивает», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец также высказался о шансах на успех в воскресенье:

«Если гонка пройдет без неожиданностей, мало что можно сделать. Болиды такие широкие и такие большие, что обогнать невозможно. Попробуем держаться [с лидерами]. У нас не быстрейший болид.

Не сказать, что мы квалифицировались ниже своей реальной позиции, поэтому нет преимущества по скорости, которое мы могли бы использовать. Посмотрим, что случится».

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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