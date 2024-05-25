Макс Ферстаппен о 6-м месте в квалификации: «Я словно ехал на карте без подвески»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен подвел итоги неудачной квалификации в Монте-Карло.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил квалификацию к Гран-при Монако шестым, после чего поделился размышлениями.

«Я не разочарован позицией, я разочарован нашей скоростью. Это не стало сюрпризом, поскольку я знал наши ограничения перед этим уик-эндом. Ситуация была плохой, я не мог проезжать по поребрикам.

В среднем секторе я объезжал поребрики. Ощущения, словно едешь на карте без подвески и без демпфирования.

Ситуация для нас очень сложная. В высокоскоростных поворотах я чувствовал себя весьма комфортно, по крайней мере получал удовольствие, однако на низких скоростях мы слишком много теряли – там, где трасса кочковатая, и болид скачет.

Связан ли результат с особенностями трассы? Безусловно. Будут и другие автодромы с кочками и необходимостью правильно проезжать по поребрикам. Это определенно нас ограничивает», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец также высказался о шансах на успех в воскресенье:

«Если гонка пройдет без неожиданностей, мало что можно сделать. Болиды такие широкие и такие большие, что обогнать невозможно. Попробуем держаться [с лидерами]. У нас не быстрейший болид.

Не сказать, что мы квалифицировались ниже своей реальной позиции, поэтому нет преимущества по скорости, которое мы могли бы использовать. Посмотрим, что случится».

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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18 комментариев
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Ответ Мадина Уйгурова
Стоило Ньюи перестать настраивать ему болид и истинный уровень проявился. Никогда!!!!!!!ему не стать лучше ЛЬЮИСА.
Льюис чем лучше? Так же ездил на космовозе и титулы брал, только его космовоз дольше лет продержался.
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Космовоз превращается, превращается --- в ТЫКВУ . Я рад этому, аплодирую стоя!!!
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По ходу Ньюи такое днище запилил, которое мешает агрессивно атаковать поребрики.
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А ведь следующий сезон может быть еще интереснее, бабок сильно вкидывать не будут, но тем не менее три команды еще больше выровняются
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Завтра много нытья будет, видимо он не видел что стартует за корытседесом, вряд ли там будет темп как у лидеров.
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Ответ 1CEMAN
Ага. А, что насчёт гнилой победы?
какой гнилой победы
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Ответ Viktor555
А завтра будешь аплодировать бумажному победителю, который будет держать кубок исключительно благодаря тому, что у Макса машина не едет.
Да машина Ребел перестала ехать, НО есть же "ВЕЛИКИЙ" и уникальный Макс с космическим скиллом, который , как нас уверяют , делает разницу, не болид РБ был хорош, а именно Макс делал разницу. Макс и на ведре всех обгонит, и затащит первое место, а нет оказывается, первопричина побед РБ и Макса - это болид РБ и его конструктор Андрей Новиков.
+1
0
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Льюис чем лучше? Так же ездил на космовозе и титулы брал, только его космовоз дольше лет продержался.
Ага. А, что насчёт гнилой победы?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Льюис чем лучше? Так же ездил на космовозе и титулы брал, только его космовоз дольше лет продержался.
там хоть внутрикомандная борьба была, да Валеру не так душили как Чеко.
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Ответ Viktor555
А завтра будешь аплодировать бумажному победителю, который будет держать кубок исключительно благодаря тому, что у Макса машина не едет.
у многих из них машина годами не ехала в последнее время
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Ответ Фан Боруссии Дортмунд
у многих из них машина годами не ехала в последнее время
А теперь поехала? Уж не хочешь ли ты сказать, что Пиастри и Норрис в топе из-за того, что Маки сделали хорошую машину? Этого не может быть, просто парни за год так прокачали гоночный скилл. Машина едет только у РБ!
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Ответ Эрик Байтуканов
Да машина Ребел перестала ехать, НО есть же "ВЕЛИКИЙ" и уникальный Макс с космическим скиллом, который , как нас уверяют , делает разницу, не болид РБ был хорош, а именно Макс делал разницу. Макс и на ведре всех обгонит, и затащит первое место, а нет оказывается, первопричина побед РБ и Макса - это болид РБ и его конструктор Андрей Новиков.
Он итак на ведре три титула взял, выжимая из него все, что можно. Но даже самые лучшие ведра когда-то ржавеют.
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Ответ Scorpio
А ведь следующий сезон может быть еще интереснее, бабок сильно вкидывать не будут, но тем не менее три команды еще больше выровняются
так и будет. Может и Мерсы подтянутся.
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