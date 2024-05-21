Джеймс Эллисон: «Ощущения в «Мерседесе» очень похожи на те, что были при подготовке к сезону-2014»

«Мерседес» с воодушевлением подходит к смене правил в «Формуле-1».

Технический директор «Мерседеса» , работавший в « » до 2017 года, провел параллели между прорывом немецкой команды в 2014-м и подготовкой новому техническому и моторному регламентам 2026 года.

«Я не был в команде при подготовке к 2014-му, когда придумали новое поколение силовых установок, и колоссальные усилия были приложены для того, чтобы претворить их в реальность.

Но те из нас, которые тогда работали, говорят, что ощущения очень похожие. В моторном подразделении прикладываются огромные усилия, чтобы достичь успеха, ведь он на несколько лет определит курс команд, которым посчастливиться иметь этот мотор. Нам повезло, что мы получим отдачу от всех инвестиций», – отметил Эллисон.

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