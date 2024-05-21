Джеймс Эллисон: «Ощущения в «Мерседесе» очень похожи на те, что были при подготовке к сезону-2014»

Теги Феррари Формула-1 Мерседес регламент Джеймс Эллисон Авто

«Мерседес» с воодушевлением подходит к смене правил в «Формуле-1».

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон, работавший в «Феррари» до 2017 года, провел параллели между прорывом немецкой команды в 2014-м и подготовкой новому техническому и моторному регламентам 2026 года.

«Я не был в команде при подготовке к 2014-му, когда придумали новое поколение силовых установок, и колоссальные усилия были приложены для того, чтобы претворить их в реальность.

Но те из нас, которые тогда работали, говорят, что ощущения очень похожие. В моторном подразделении прикладываются огромные усилия, чтобы достичь успеха, ведь он на несколько лет определит курс команд, которым посчастливиться иметь этот мотор. Нам повезло, что мы получим отдачу от всех инвестиций», – отметил Эллисон.

Вольфф предложил Хорнеру «поработать над математикой»: «19 мотористов перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл», а не 220»

Тото Вольфф о прогрессе «Макларена»: «Это фантастическая история. Мы стараемся сделать то же самое»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что-то рано начали говорить про мотор, опять что-то придумали!?
+2
0
+2
Хотелось бы поверить словам технического директора ...
Хотя в реальности - совсем не верится.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий