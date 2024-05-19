Тото Вольфф о прогрессе «Макларена»: «Это фантастическая история. Мы стараемся сделать то же самое»

Теги Макларен Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф считает, что «Мерседесу» нужно взять пример с «Макларена».

Руководитель «Мерседеса» оценил прогресс «Макларена», которого удалось добиться благодаря обновлениям.

«Думаю, это фантастическая история. Когда смотришь на то, где был «Макларен» 12 месяцев назад, то, по-моему, они едва выходили из первого сегмента – а теперь они буквально справедливо борются за победы.

Болид не только быстрый, но и очень хорошо справляется с шинами. Двигатель («Макларен» – клиент «Мерседеса» – Спортс) тоже хорошо функционируют в сочетании с износом резины.

Они смогли прорваться с конца пелотона на его верхушку за 12 месяцев. Мы стараемся сделать то же самое – мы уверены, что это возможно, если делать правильные шаги», – сказал Вольфф.

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6 комментариев
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Да, Маки показали - как (и в каком направлении!) надо работать.
АМГ - даже направление не может выбрать, до сих пор.
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Мак поставил понтоны 2 года назад, мерс год назад, вот примерно на год мерс и отстаёт, у мака помню было 2 огромных обновления в 22, и куча обновок поменьше в 23, и огромное недавно когда устранялись то они проблемы -дрег, то другие - медленные повороты, ну а мерс, мерс не может разобраться в своем симуляторе, трубе, я бы вообще ни на что не надеялся, боюсь чтобы ехать как мак, надо привезти кучу обновлений как мак, а мерс за год не привозит столько обновлений как мак сделал в Майями.
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Ответ Имя Фамилия
Да, Маки показали - как (и в каком направлении!) надо работать. АМГ - даже направление не может выбрать, до сих пор.
амг два года шли не туда, нынче пошли туда, но остальные на два года впереди. этот регламент они вчистую слили.
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Ответ Эрик Байтуканов
амг два года шли не туда, нынче пошли туда, но остальные на два года впереди. этот регламент они вчистую слили.
Что слили - они это прекрасно знают.
(На Тото - смотреть больно!! Уже третий год.)
Они не могут найти - верного направления действий!
Так и продолжают до сих пор - "сейчас попробуем это/так/..."
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Ответ Luca di Montezemolo
Мак поставил понтоны 2 года назад, мерс год назад, вот примерно на год мерс и отстаёт, у мака помню было 2 огромных обновления в 22, и куча обновок поменьше в 23, и огромное недавно когда устранялись то они проблемы -дрег, то другие - медленные повороты, ну а мерс, мерс не может разобраться в своем симуляторе, трубе, я бы вообще ни на что не надеялся, боюсь чтобы ехать как мак, надо привезти кучу обновлений как мак, а мерс за год не привозит столько обновлений как мак сделал в Майями.
Ну вообще-то у Мерса в Майами и Имоле было 9новых деталей,у Маков 11 а у Феррари 7.
Просто мерсы привозят обновления ради обновлений а не чтобы стать быстрее.
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Ответ Фанат спорта01
Ну вообще-то у Мерса в Майами и Имоле было 9новых деталей,у Маков 11 а у Феррари 7. Просто мерсы привозят обновления ради обновлений а не чтобы стать быстрее.
Новые понтоны, новая подвеска и какое нибудь крылышко на гало, являются 1 новой деталью, но эффект сильно отличается, поэтому я бы смотрел не только на количество, а и на качество. Да и вообще например в Имоле у мерса 3 обновления чисто для этой трассы, и 2 вообще, и в Майями тоже были некоторые обновления только для Майями, я бы их не учитывал особо. Да и результат налицо, от мерсовских обновлений и обновлений РБ, мака, фур, а да хохма, перед этапом в Майями мерс не знал сработают ли их обновления вообще, теперь оказывается они нашли ещё какую то проблему и для неё обновление к Канаде может быть. Я уже с иронией смотрю на это шапито.
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