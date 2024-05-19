Тото Вольфф о прогрессе «Макларена»: «Это фантастическая история. Мы стараемся сделать то же самое»

Вольфф считает, что «Мерседесу» нужно взять пример с «Макларена».

Руководитель «Мерседеса» оценил прогресс « », которого удалось добиться благодаря обновлениям.

«Думаю, это фантастическая история. Когда смотришь на то, где был «Макларен» 12 месяцев назад, то, по-моему, они едва выходили из первого сегмента – а теперь они буквально справедливо борются за победы.

Болид не только быстрый, но и очень хорошо справляется с шинами. Двигатель («Макларен» – клиент « » – Спортс) тоже хорошо функционируют в сочетании с износом резины.

Они смогли прорваться с конца пелотона на его верхушку за 12 месяцев. Мы стараемся сделать то же самое – мы уверены, что это возможно, если делать правильные шаги», – сказал .

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