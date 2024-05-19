Тото Вольфф о прогрессе «Макларена»: «Это фантастическая история. Мы стараемся сделать то же самое»
Вольфф считает, что «Мерседесу» нужно взять пример с «Макларена».
Руководитель «Мерседеса» оценил прогресс «Макларена», которого удалось добиться благодаря обновлениям.
«Думаю, это фантастическая история. Когда смотришь на то, где был «Макларен» 12 месяцев назад, то, по-моему, они едва выходили из первого сегмента – а теперь они буквально справедливо борются за победы.
Болид не только быстрый, но и очень хорошо справляется с шинами. Двигатель («Макларен» – клиент «Мерседеса» – Спортс) тоже хорошо функционируют в сочетании с износом резины.
Они смогли прорваться с конца пелотона на его верхушку за 12 месяцев. Мы стараемся сделать то же самое – мы уверены, что это возможно, если делать правильные шаги», – сказал Вольфф.
Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
АМГ - даже направление не может выбрать, до сих пор.
(На Тото - смотреть больно!! Уже третий год.)
Они не могут найти - верного направления действий!
Так и продолжают до сих пор - "сейчас попробуем это/так/..."
Просто мерсы привозят обновления ради обновлений а не чтобы стать быстрее.