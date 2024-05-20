Себастьян Феттель: «Сейчас я не планирую возвращаться в «Формулу-1»

Феттель не готов к возобновлению гоночной карьеры.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что не думает о возвращении в гонки и в «Ф-1» в частности, и что он по-прежнему удовлетворен принятым решением об уходе:

«Сейчас я не планирую этого делать. Я скучаю по многим вещам из «Формулы-1». Решение [закончить карьеру] было тяжелым, но сейчас я всем доволен.

Думаю, мне очень повезло с тем, что у меня была такая карьера, что у меня есть такая жизнь и такая поддержка – но просыпаясь по утрам я не скучаю по тем моментам, когда я поднимался на подиум и люди скандировали мое имя. Я реалистично смотрю на свою жизнь и стараюсь искать для себя новые вызовы».

По словам , он вполне доволен тем, какой получилась его карьера, и как сейчас складывается его повседневная жизнь:

«Да, так и есть. Как я уже сказал, я действительно скучаю по многим вещам. С другой стороны, есть много других вещей, по которым я точно не скучаю. Современная « » стала очень интенсивным спортом – просто посмотрите на плотность расписания и на количество гонок.

Когда я решил закончить карьеру, это было тяжело. И я, очевидно, задумывался о возможном возвращении – и я заранее знал, что такие мысли точно будут приходить мне в голову. Но сейчас, в конечном счете, ничего не изменилось. И я по-прежнему доволен принятым решением».

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