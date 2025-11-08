Фернандо Алонсо: «Не думаю, что каким-то чудесным образом у меня появится скорость в Бразилии»
Алонсо сдержанно отреагировал на успех в квалификации к спринту в Бразилии.
Пилот «Астон Мартин» оценил 5-е место в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.
«Последние несколько месяцев мы не были особо конкурентоспособными. Поэтому не думаю, что каким-то чудесным образом у нас появится скорость в Бразилии.
Но мы все еще участвуем в борьбе за очки – мне кажется, это максимальная цель. Не думаю, что у первой четверки команд возникнут проблемы.
Так что единственные реалистичные позиции для нас – 9-е и 10-е место. Посмотрим, поучаствуем ли мы в этой борьбе», – сказал Алонсо.
Фернандо Алонсо: «В сухих условиях «Астон Мартин» будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
