Фернандо Алонсо: «Не думаю, что каким-то чудесным образом у меня появится скорость в Бразилии»

Алонсо сдержанно отреагировал на успех в квалификации к спринту в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин» оценил 5-е место в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

«Последние несколько месяцев мы не были особо конкурентоспособными. Поэтому не думаю, что каким-то чудесным образом у нас появится скорость в Бразилии .

Но мы все еще участвуем в борьбе за очки – мне кажется, это максимальная цель. Не думаю, что у первой четверки команд возникнут проблемы.

Так что единственные реалистичные позиции для нас – 9-е и 10-е место. Посмотрим, поучаствуем ли мы в этой борьбе», – сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «В сухих условиях «Астон Мартин» будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь»

