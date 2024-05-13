Гельмут Марко: «Не думаю, что из-за ухода Ньюи «Ред Булл» ждет технический коллапс»

высказался о последствиях ухода Ньюи для «Ред Булл».

По словам австрийца, прекращение сотрудничества с Ньюи может сказаться на «Ред Булл» не лучшим образом, но при этом в команде собрана достаточно квалифицированная команда технических специалистов.

- Перед Гран-при Майами одной из главных была тема ухода из «Ред Булл» . Для вас его уход был сюрпризом?

– Нет. Это было очевидно уже довольно давно.

- Насколько сильно команде «Ред Булл» будет не хватать Ньюи?

– Ньюи – настоящая легенда. Он лучший инженер-конструктор в «Формуле-1» и лучше всего всегда проявлял себя в ситуациях, когда в чемпионате менялся технический регламент. Потому что он всегда знал, как наилучшим образом интерпретировать те или иные моменты.

А также в лице Ньюи у «Ред Булл» был настоящий лидер, образец для подражания. С ним в команде молодым инженерам было гораздо проще адаптироваться, потому что работать с Ньюи было для них честью. С другой стороны, мы собрали весьма обширный технический штаб, в который входят как очень опытные специалисты вроде Пьера Ваше, так и молодые инженеры. Но в случае возникновения проблемы первым решение обычно находил именно Ньюи.

- Означает ли это, что без Ньюи переход на новый регламент в 2026 году может непросто даться «Ред Булл»?

– Не сказал бы, что это сложно. Но да, самого опытного специалиста с нами больше не будет. И я боюсь, что работать он будет в команде конкурентов.

- Как вы считаете, Ньюи может закончить карьеру?

– Нет!

- В одном из недавних интервью вы говорили, что ожидаете увидеть Ньюи в составе «зеленой» команды, то есть речь шла об « »?

– Нет-нет. Очевидно, что меня неправильно поняли. Я скорее думаю, что это будет «красная» команда.

- То есть, говоря о « » – получается, что Ньюи хочет построить чемпионский болид для Хэмилтона. Вы опасаетесь того, что это и правда может случиться?

– С Ньюи уходит миф [о непобедимости], но я не думаю, что из-за этого «Ред Булл» ждет технический коллапс. Сейчас нам нужно сосредоточиться на выступлении в чемпионате и вернуть в команду спокойствие.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Все инсайды и факты: расставание готовили год