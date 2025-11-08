2

Андреа Стелла: «Ферстаппен это Ферстаппен. Он будет бороться в спринте»

В «Макларене» отказались списывать Ферстаппена со счетов в Бразилии.

Руководитель «Макларена» высказался о результатах квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, где Ландо Норрис взял поул, а Оскар Пиастри стал третьим.

«Что ж, пилоты оказались невероятно близко в практике и невероятно близко в квалификации [к спринту]. Думаю, это обычная история для всего сезона, если говорить о борьбе между Ландо и Оскаром.

Это хорошо. И хорошо, что они оба близко и что машина быстра. Мы в хорошем положении перед началом нескольких плотных сессий спринтерского уик-энда. Но наши конкуренты тоже близко.

[Макс] Ферстаппен, знаете ли, это Ферстаппен. Завтра [в субботу] он будет участвовать в борьбе. Думаю, есть все условия для невероятно захватывающего спринтерского уик-энда», – сказал Стелла.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
