Пьер Ваше: «Болид «Ред Булл» ведет себя не так, как ожидалось»

В «Ред Булл» подвели итоги квалификации к спринту в Бразилии.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

По итогам сессии Макс Ферстаппен показал 6-е время, а его напарник Юки Цунода стал 18-м.

«Тяжелый день. По правде говоря, спринтерский формат всегда создает трудности по ходу уик-энда. Болид ведет себя не так, как мы ожидали – особенно на «софте».

Когда мы используем этот комплект, возникает ощущение, что что-то не работает и болид не показывает всю возможную скорость. Мы изучаем множество аспектов, чтобы понять, нужно ли что-то изменить.

Мы изучаем проблему, которая влияет на обе машины. Мы намерены улучшить темп за оставшуюся часть уик-энда. Все это – хороший урок перед спринтом, квалификацией [к воскресной гонке] и гонкой», – сказал Ваше.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

