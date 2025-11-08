Независимый аналитик «Ф-1» yelistener ожидает блокировку своего ютуб-канала

Канал известного аналитика «Ф-1» могут заблокировать.

Независимый аналитик «Ф-1» yelistener сообщил, что из-за нарушения авторских прав его ютуб-канал оказался под угрозой блокировки.

Yelistener известен разборами различных событий с гоночных уик-эндов. Автор изучает произошедшее по онбордам пилотов и покадрово показывает зрителям, что именно случилось в той или иной ситуации и почему.

На момент написания новости ютуб-канал yelistener набрал 199 тыс. подписчиков и суммарно 73 млн просмотров.

«Вот и все, ребята. Мой канал получил 3 предупреждения из-за нарушений авторских прав – жалобы пришли от «Ф-1» (и это не автоматический идентификатор контента, они вручную проверили мой канал и отправили предупреждения).

Вероятно, через несколько дней мой канал будет удален. Я обращался с апелляцией, а также отправлял им письма с просьбой пожалеть канал, но не стоит на это полагаться. Мой запасной канал тоже получил предупреждения, связанные с авторскими правами.

Это были хорошие три года. Эра, когда фанаты делали аналитические разборы онбордов «Ф-1» на ютубе, окончена», – написал yelistener на странице своего канала.

